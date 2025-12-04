Santiago Segura, el as sorpresa de Atresmedia para las Campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote

Según ha anunciado Atresmedia en una nota de prensa, Santiago Segura será un invitado especial en las Campanadas que presentarán, un año más, Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Aunque, por primera vez, lo harán de manera simultánea en Antena 3, laSexta y atresplayer.

El actor y cineasta aparecerá como invitado en la madrileña Puerta del Sol en la noche del 31 de diciembre para comerse las doce uvas junto a los presentadores habituales. Según la nota de prensa emitida por el grupo de comunicación, Santiago Segura "tiene mucho que contar y lo desvelará todo el 31 de diciembre en directo".

"Esta será una de las principales novedades de una retrasmisión muy especial y única que contará con muchas sorpresas y que, por primera vez, se emitirá juntamente en Antena 3, laSexta y atresplayer", indican en el comunicado. Además, señalan que "Atresmedia hará de la retrasmisión de las Campanadas uno de los momentos televisivos más especiales del año, no solo por su dimensión social y mediática, sino también por la capacidad para reunir a las familias frente al televisor en una celebración compartida".

Con su emisión en los tres canales del grupo, se pretende convertir las Campanadas "en un hito dentro de la estrategia de programación navideña de Atresmedia que, además, amplificará la notoriedad de las marcas presentes ante la gran demanda de los anunciantes de trasladar el éxito del 'efecto Pedroche' a todas las ventanas del grupo".

😋✨ Santiago Segura, invitado especial en las #CampanadasA3 que presentarán Cristina Pedroche y Alberto Chicote desde la Puerta del Sol. https://t.co/zCDcnBC4ux — Antena 3 (@antena3com) December 4, 2025

Santiago Segura se unirá a Cristina Pedroche y Alberto Chicote en las Campanadas

Cristina Pedroche y Alberto Chicote, la pareja más icónica de la Nochevieja, volverán a unirse en la Puerta del Sol por décimo año consecutivo y a sorprender con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales. Con ello, Atresmedia pretenderá repetir el éxito cosechado en sus años anteriores.

El pasado año, la retrasmisión conducida por Alberto Chicote y Cristina Pedroche creció hasta un 28,1% de cuota de pantalla con más de 4,3 millones de espectadores de media. En esta ocasión, tendrán que competir contra Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que serán los presentadores de las Campanadas de TVE y contra Sandra Barneda y Xuso Jones, que se comerán las uvas desde Formigal para Mediaset. Por ello, Atresmedia ha decidido apostar fuerte y unir a Santiago Segura al mítico dúo de presentadores. ¿Conseguirán recuperar el liderazgo que les arrebató el año pasado David Broncano y Lalachus?