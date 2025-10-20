La "película del año" sobre el franquismo que recomienda Santiago Segura con RTVE en la producción

Santiago Segura ha alabado la nueva película dirigida por Manuel Gómez Pereira. Una comedia dramática con tintes de thriller titulada 'La Cena' que va sobre la organización de un banquete del dictador Franco. que cuenta con la participación de RTVE y Movistar Plus+ en la producción y que es una adaptación de la obra teatral del dramaturgo José Luis Alonso de Santos.

Esta coproducción entre España y Francia se estrenó en los cines este viernes, 17 de octubre con un reparto de altura. La protagonizan Mario Casas, un teniente acostumbrado cumplir órdenes y Alberto San Juan, un maître conservador y conformista. El elenco artístico de 'La Cena' lo completan un fascista de odio ciego (Asier Etxeandia) y una anarquista militante presa (Elvira Mínguez). El Hotel Palace de Madrid sirve como parábola de España al terminar la Guerra Civil.

Con 106 minutos de duración y con Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano y Gómez Pereira a cargo del guion, el eje argumental de este largometraje que satiriza el franquismo versa sobre el Generalísimo y su deseo de celebrar con un banquete su victoria. Los personajes citados deben organizarlo en tiempo récord, con el inconveniente de que los mejores cocineros de Madrid son republicanos a punto de ser ejecutados.

"Me lo he pasado en grande con esta comedia de Manolo Gómez Pereira", afirma Santiago Segura en sus redes sociales. "Alberto San Juan está espectacular, Mario Casas también", ensalza respecto a los protagonistas del film. "Hasta el momento, mi peli española del año. Os la recomiendo", advierte a sus seguidores.

Me lo he pasado en grande con esta comedia de Manolo Gómez Pereira. Alberto San Juan está espectacular, Mario Casas también. Hasta el momento, mi peli española del año. Os la recomiendo. pic.twitter.com/JyDer9MJow — Santiago Segura (@SSantiagosegura) October 19, 2025

Sinopsis y tráiler oficial de 'La Cena'

Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú.





