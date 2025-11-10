El lugar inesperado donde Sandra Barneda y Xuso Jones darán las Campanadas de Mediaset lejos de la Puerta del Sol

Hace unos días que Mediaset confirmó que Sandra Barneda y Xuso Jones serán los encargados de dar las Campanadas de Fin de Año 2025-2026, que previsiblemente se emitirán simulcast en Cuatro y Telecinco.

La gran incógnita hasta ahora era el lugar elegido por Mediaset para dar sus campanadas. Y es que cabe recordar que en los últimos años el grupo siempre ha despedido el año fuera de la Puerta del Sol diferenciándose de sus rivales.

Pues bbien según avanza Poco Pasa TV, Mediaset ha decidido que Sandra Barneda y Xuso Jones despidan el 2025 y den la bienvenida al 2026 desde Formigal. Así, Telecinco llevará sus Campanadas al Pirineo aragonés en plena nieve después de que el año pasado viajara hasta Lanzarote.

Era una pregunta que estaba en el aire. Y sí, las #Campanadas de Mediaset volverán a viajar. El grupo tiene previsto (“previsto”, ya sabéis los antecedentes… 🤣) que Sandra Barneda y Xuso despidan el año desde Formigal. Del verano al invierno total. El adiós al 2025 será helado. pic.twitter.com/8fwpuAhuM4 — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) November 9, 2025

Por ahora Mediaset no ha confirmado esta decisión pero supondría un nuevo giro en sus Campanadas al apostar por primera vez por darlas desde un sitio completamente invernal después de haberlas dado en Lanzarote, Gran Canaria, Torrejón de Ardoz (Madrid), Bejer de la Frontera (Cádiz), entre otros sitios en los últimos años.

Sandra Barneda y Xuso Jones tendrán el reto de mantener o superar los datos del año pasado frente al fenómeno de Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que por primera vez las darán en simulcast en Antena 3 y La Sexta.

Con el anuncio de Mediaset y la confirmación de Atresmedia ahora solo queda por ver cuál será la apuesta de TVE después de que David Broncano y LalaChus aseguraran hace unas semanas que no repetirían tras el gran éxito del año pasado. A este respecto hay que recordar que la cadena ha abierto una votación abierta en RTVE Play para conocer los favoritos de la audiencia.