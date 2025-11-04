Mediaset anuncia a los sorprendentes presentadores para sus Campanadas 2025-2026 en Telecinco y Cuatro

Mediaset España ha anunciado este martes los rostros que se encargarán de dar las Campanadas 2025-2026 en los canales del grupo. Así, Sandra Barneda y Xuso Jones se encargarán de despedir el año tanto en Telecinco como en Cuatro y previsiblemente en el resto de canales.

De esta forma, Mediaset elige de nuevo a Sandra Barneda tras haber sido la presentadora del formato más visto de este año en Telecinco gracias al fenómeno viral de 'La isla de las tentaciones' con Montoya y de haber formado parte también tanto de 'Supervivientes 2025' como 'Supervivientes All Stars'.

Sandra Barneda y Xuso Jones, recompensados por Mediaset

Además Sandra Barneda ya sabe lo que es dar las Campanadas pues ya las dio en el año 2020-2021 junto a Christian Gálvez desde Gran Canaria. Ahora queda la incógnita de si Mediaset seguirá trasladando las uvas a otras ciudades o si decide volver a la emblemática Puerta del Sol.

Por otro lado, Mediaset premia también a Xuso Jones como presentador después del buen rendimiento que ha llevado a cabo 'Lo sabe, no lo sabe' en Cuatro y de haber sido el encargado de conducir las tres ediciones de los Premios Gen Z Awards.

Asimismo, Xuso Jones ya sabe lo que es dar las campanadas pues ha sido el encargado de despedir el año en la televisión de Murcia en los últimos años. Ahora el cantante y presentador da el salto a Telecinco y Cuatro para este evento tan especial.

De esta manera, Sandra Barneda y Xuso Jones tienen el reto de mantener o incluso superar los escasos datos que anotó Mediaset el año pasado en sus campanadas frente al fenómeno de Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que por primera vez las darán en simulcast en Antena 3 y La Sexta.

Con el anuncio de Mediaset y la confirmación de Atresmedia ahora solo queda por ver cuál será la apuesta de TVE después de que David Broncano y LalaChus aseguraran hace unas semanas que no repetirían tras el gran éxito del año pasado. A este respecto hay que recordar que la cadena ha abierto una votación abierta en RTVE Play para conocer los favoritos de la audiencia.