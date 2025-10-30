TVE abre una consulta sobre los presentadores de sus Campanadas y estos son los favoritos

TVE ha sorprendido al lanzar una curiosa iniciativa a través de RTVE Play. Y es que dentro del apartado de participación de su plataforma, la cadena pública ha querido preguntarle a la audiencia qué presentadores le gustaría que dieran las Campanadas este año en los canales de la corporación.

Hay que recordar que David Broncano y LalaChus ya anunciaron recientemente en 'La Revuelta' que no iban a repetir como presentadores de las Campanadas de RTVE tras el gran éxito que obtuvieron el año pasado. Es por ello por lo que La 1 tiene que buscar nuevos rostros con los que seguir manteniendo el liderazgo frente al fenómeno de Cristina Pedroche.

Precisamente, cabe recordar que hace ahora una semana que Atresmedia sorprendió al anunciar que la vallecana y Alberto Chicote se encargarán de despedir el 2025 en simulcast pues por primera vez La Sexta no contará con una emisión exclusiva y retransmitirá las mismas Campanadas de Antena 3.

"¿Quién te gustaría que presentase las campanadas en RTVE?", es la pregunta que ha lanzado la cadena pública a través de la web, en un proceso de participación ciudadana que ya ha cerrado su votación. "La pregunta aún está en el aire. El año pasado arrasó en audiencias el combo de La Revuelta formado por Lalachus y David Broncano. ¿Con quién te gustaría tomarte las uvas esta Nochevieja?", cuestionan desde TVE.

Cabe decir que TVE no ha dado opciones y no ha propuesto a ningún candidato para que la audiencia vote. De este modo, se ha tratado de una participación abierta en la que cada persona podía lanzar su propuesta y por ello entre los más votados hay nombres completamente disparatados como Gabriel Rufián o Simón Pérez y Silvia Charro, los expertos financieros que se convirtieron en virales en el año 2017.

Ha habido en torno a 230 propuestas aunando a parejas y tríos de lo más diversos. Uno de los nombres que más se repite es el de todo un experto en estas lides como Ramón García. Otros de los nombres más repetidos por muchos son los de Silvia Intxaurrondo, Chenoa o Marc Giró. También se pueden leer nombres muy ligados a TVE como Paula Vázquez o Anne Igartiburu.

Pero también son muchos los que proponen otras opciones apostando por humoristas como la dupla de Candela Peña y Yolanda Ramos, Andreu Buenafuente y Silvia Abril o Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella. También aparecen otros actuales rostros del canal como Adela González, Jesús Cintora, Marta Flich, Gonzalo Miró o Inés Hernand.

Pero al tratarse de una encuesta abierta también aparece el nombre de algunos artistas para replicar lo que se pudo ver hace dos años con Ana Mena acompañando a Ramón García. En este sentido se pueden leer nombres como los de Leire Martínez con Amaia Montero, Amaia Romero, Aitana o incluso Rosalía.