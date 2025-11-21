Qué pasará con las Campanadas de TVE tras la baja temporal de Andreu Buenafuente por prescripción médica

Tan solo unos días después de anunciarse que Andreu Buenafuente y Silvia Abril se encargarán de conducir las Campanadas de Fin de Año en TVE, el cómico catalán ha enviado un comunicado informando de que se retira temporalmente por prescripción médica.

"Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse", avanza el comunicado de El Terrat que ha replicado RTVE.

Con la retirada de Andreu Buenafuente a apenas un mes de Nochevieja son muchos los que se preguntan qué pasará con las Campanadas de RTVE y si la cadena tendrá que cambiar de plan como ya le sucediera con Ana Obregón en 2021-2022 cuando tuvo que sustituir a la actriz y presentadora a última hora por Jacob Petrus debido a su positivo en Covid.

No obstante, tal y como ha podido verificar El Televisero, esta decisión de Andreu Buenafuente de apartarse provisionalmente de todos sus trabajos no afectará a su fichaje para despedir el año en los canales de TVE junto a Silvia Abril.

La reacción de Andreu Buenafuente y Silvia Abril a su fichaje por las Campanadas

De hecho, ambos reaccionaron este jueves en 'Futuro Imperfecto' a este evento tan importante que afrontarán por primera vez. Y es que aunque Andreu Buenafuente ya condujo unas Campanadas en el año 2008 en La Sexta en aquella ocasión fueron grabadas.

"Te pregunté si hacíamos las Campanadas y me dijiste que 'claro, que por supuesto'", le recordaba la humorista a su marido. "Me pareció una pregunta rara teniendo en cuenta que hace 17 años que hacemos las Campanadas. Pero en ningún momento pensé que iríamos al sitio más bullicioso de España, la Puerta del Sol".

Ante la preocupación de su marido por no saber cuáles son los protocolos a seguir en un día tan importante, Silvia Abril le tranquilizó asegurando que ella "se encargará de todo, como en casa y con la familia". "¿Quién se encarga de todo?", bromeaba. Y siguiendo con el sarcasmo, la cómica le preguntó: "¿Qué te preocupa hacer el ridículo? ¿Que se rían de ti? Si llevas 30 años en los que cada semana se ríen de ti. No tienes que preocuparte de nada".

"El mecanismo no es tan sencillo. Si lo fuera no lo repetirían cada año", proseguía diciendo Buenafuente con preocupación. "Lo haremos bien, tú confía que yo me encargo", insistía Abril. "Muchas gracias a TVE, ellos verán... si creen que somos los indicados, ya veremos", terminó diciendo el presentador.