RTVE elige a Andreu Buenafuente y Silvia Abril, binomio perfecto para presentar las Campanadas 2025-2026

David Broncano y Lalachus ya tienen relevo para las Campanadas 2025-2026 en RTVE. La corporación pública ha escogido a Andreu Buenafuente y a Silvia Abril, dos cómicos de acreditada solvencia en la conducción de grandes eventos como así demostraron en los Goya, para despedir el año desde la Puerta del Sol de Madrid.

Esta información, adelantada en exclusiva por el portal Informalia, recoge que la cadena está preparando más sorpresas adicionales, aparte de la presencia de los dos humoristas, para la retransmisión televisiva más importante y seguida del año.

Recordemos que José Pablo López, el presidente de RTVE, adelantó la semana pasada en su perfil de X que "será espectacular" y que se haría algo "muy diferente" cuando muchos usuarios sugerían que Rosalía y Broncano fueran los encargados de 'dar las uvas'.

Con Andreu Buenafuente y Silvia Abril, TVE apuesta a caballo ganador y busca reeditar el liderazgo que recobró el año pasado frente a Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que repiten una Nochevieja más. Esta vez, eso sí, con un evento multicanal en Antena 3, La Sexta y Atresplayer.

"Va a ser la Superbowl de las Campanadas porque va a ser una emisión simultánea tanto en Antena 3 como en La Sexta y en Atresplayer", revelaba Cristina Pedroche hace unas semanas en una visita a 'Y ahora Sonsoles'. "Voy a ser la Beyoncé vallecana", advirtió.

Los dos cómicos, Buenafuente y Abril, disputarán la lucha por las audiencias a Atresmedia desde el balcón de RTVE. Entretanto, también competirán frontalmente con Sandra Barneda y Xuso Jones, la pareja seleccionada por Mediaset España para dar las Campanadas de manera simultánea en Telecinco y Cuatro.

Con los presentadores de las Campanadas de RTVE desvelados, se completa el esquema de la noche más especial del año, pues ya se conoce también quiénes serán los conductores de 'Feliz 2026' en La 1 de TVE, el mítico programa musical y de humor para dar la bienvenida al Año Nuevo. Serán Eva Soriano y Egoitz Txurruka, que releva a Oriol Noils, quienes se pongan al frente.

Soriano ya es un rostro sobradamente conocido en la pública. En cambio, Egoitz es más desconocido en TVE. Presentará próximamente el concurso 'Trivial Pursuit', pero donde ha estado más vinculado ha sido a la cadena vasca ETB; al frente de espacios de entretenimiento como 'Esto no es normal' y conduciendo las Campanadas de Fin de Año durante varias ocasiones.