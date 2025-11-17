La 1 de TVE ya tiene pareja sorpresa de presentadores para su tradicional gala de Nochevieja '¡Feliz 2026!'

A falta de conocer quiénes serán los encargados de presentar las Campanadas 2025-2026 en TVE, la cadena pública ya ha elegido a los conductores de su programa especial de Nochevieja. Y ha sido una auténtica sorpresa. Eva Soriano y Egoitz Txurruka, Txurru, serán quienes estarán al frente de '¡Feliz 2026!', donde habrá actuaciones musicales, sorpresas y mucho humor.

Eva Soriano repite al frente de este especial tras copresentarlo el año pasado junto a Oriol Noils. Un programa que fue líder en su franja de emisión con 3.433.000 espectadores y un 28,6% de share, aventajando en 9,8 puntos a la segunda opción. La cómica ha estado muy vinculada siempre a TVE, iniciando su trayectoria televisiva en 'Ese programa del que usted me habla' en La 2.

Más recientemente ha presentado 'La Noche D' en La 1, así como las dos últimas ediciones de 'Saca tu Orgullo', la retrasmisión en directo de la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ para RTVE. Pero, además, ha conducido numerosos programas radiofónicos, como 'Cuerpos especiales' en Europa FM o espectáculos humorísticos, como 'El pecado de Eva', 'Eva Soriano on Ice' o 'Disfrutona'.

Txurru, por su parte, es más desconocido en TVE. Conducirá próximamente el concurso 'Trivial Pursuit' en RTVE, pero donde ha estado más vinculado ha sido a la cadena vasca ETB, donde ha estado al frente de espacios de entretenimiento como 'Esto no es normal'. También ha conducido en dicha cadena las Campanadas de fin de año durante varias ocasiones.

'¡Feliz 2026!' se emitirá, como ya es tradición, en la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, en La 1 de TVE. Entre otros artistas nacionales e internacionales, veremos pasar por el escenario a Pablo López, Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Ana Mena, Marta Sánchez, Edurne, Luz Casal, Leire Martínez, Dani Fernández, Víctor Manuel, Miss Cafeína, La La Love You o Carlos Baute.

Ahora falta por conocer quiénes serán los elegidos por la cadena pública para dar las Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid, tomando el relevo de David Broncano y Lalachus. Sí que se sabe que Cristina Pedroche y Alberto Chicote repetirán al frente de las Campanadas de Atresmedia, mientras que Mediaset ha elegido a Sandra Barneda y Xuso Jones. Estos se comerán las uvas desde Formigal, en el pirineo aragonés.