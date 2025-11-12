La pista clave sobre las Campanadas de RTVE después de que todos pidan a Rosalía como presentadora

Tras firmar una entrega histórica en 'La Revuelta' el pasado lunes, Rosalía ha dejado más que claro que su tándem junto a David Broncano equivale a oro televisivo. Un demoledor 20.4% de share y 2.706.000 espectadores que llevó al humorista a su máximo dato de audiencia registrado y a raíz del cual muchos espectadores han exigido trasladar dicha fórmula a la noche más esperada del año en TVE: las Campanadas.

Con Nochevieja a la vuelta de la esquina, las distintas cadenas de televisión van desvelando quiénes serán las estrellas encargadas de conducir la cuenta atrás hacia el 2026 desde la Puerta del Sol. Si bien Telecinco ya ha adelantado que Xuso Jones y Sandra Barneda serán sus maestros de ceremonias de este año desde un municipio de Aragón en lugar de la capital madrileña, TVE continúa guardando en secreto sus planes tras el arrollador éxito del año pasado.

Y es que, TVE se alzó como la retransmisión líder con las Campanadas 2024 de la mano de David Broncano y Lalachus, por lo que muchos podrían pensar que, al igual que otros años, el ente público optará por repetir la fórmula del éxito. Sin embargo, el conductor de 'La Revuelta' ha reiterado en numerosas ocasiones a lo largo del año que, pese a guardar un buen recuerdo de la gala, no busca repetir la experiencia este año ni en un futuro, ni siquiera junto a Rosalía como muchos usuarios han comenzado a señalar en redes.

José Pablo López aclara si Rosalía presentará las Campanadas de TVE junto a David Broncano

Unos rumores que han aflorado en X tras el exitoso paso de la intérprete de 'Lux' por el espacio de TVE, donde brilló por su simpatía, su sentido del humor y su buena química con el humorista, con quién llegó a compartir incluso un pulso encima del escenario. Y ante las peticiones de la audiencia de volver a juntar al dúo en la última noche del año, José Pablo López, presidente de RTVE, no ha dudado en despejar los rumores a través de su cuenta en la citada plataforma.

"Me parecería un puntazo que consiguiesen dar las Campanadas Rosalía y Broncano. Lo vería aceptado por todos los públicos y bombazo", ha sugerido un usuario de X. "Haremos algo muy diferente. Ya verás", ha escrito el presidente del ente, dejando claro que los planes de la corporación para esta despedida de año distan mucho de lo que los espectadores puedan imaginar o de esa petición tan específica de conseguir el fichaje de Rosalía para una noche tan señalada.

https://twitter.com/Josepablo_ls/status/1988367618835636629?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1988367618835636629%7Ctwgr%5E8ec6ab2c82f21d5d19e571790324f8cd89227c91%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2Ftelevision%2Fprogramas-tv%2F2025-11-12%2Fpresidente-tve-campanadas-rosalia-broncano_4246123%2F

Ante la pregunta de otro usuario de si ya han escogido los presentadores, José Pablo ha lanzado un mensaje de calma manteniendo el secretismo en torno a la gala. "Claro, ya lo sabemos. Será espectacular, créeme", ha asegurado el directivo sin desvelar ningún detalle. Por otro lado, Atresmedia volverá a apostar todo al dúo formado por Cristina Pedroche y Alberto Chicote para despedir el año.