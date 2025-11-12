Entrevista a Alberto Chicote, con aviso sobre las Campanadas con Pedroche y del futuro de 'Pesadilla en la cocina'

Alberto Chicote ha regresado a La Sexta con la emisión de la tercera temporada de 'Batalla de restaurantes'. El programa, producido por Atresmedia en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), propone un recorrido por distintos lugares de España a través de su gastronomía. Cada semana competirán cuatro establecimientos de la misma zona y especialidad culinaria con el objetivo de ganar 10.000 euros y obtener el título de mejor restaurante de la región.
Los propios participantes se evaluarán entre sí, puntuando de 0 a 10 en seis categorías clave: el espacio, la cocina, la comida, el servicio, el precio. Además, todos prepararán y evaluarán un plato común representativo de la gastronomía local, lo que permitirá comparar directamente sus habilidades culinarias y determinar cuál destaca por encima del resto. Y al final de cada jornada Alberto Chicote revelará sus propias puntuaciones.
En esta tercera temporada de 'Batalla de restaurantes', el formato contará con una novedad explosiva: el tenedor rojo y amarillo, que podrá restar puntos a los restauradores si no cumplen con alguna de las normas del programa (faltas de educación, mala praxis, mal comportamiento, actitud…). El único que podrá utilizarlo será Alberto Chicote, por lo que en esta nueva edición no sólo tendrá más protagonismo, sino también más poder. Dependiendo de la falta cometida, tendrá la potestad de quitarles 1 punto si muestra el tenedor amarillo o 2 puntos si muestra el rojo.
Sobre estas novedades de la tercera temporada de 'Batalla de restaurantes' hablamos en exclusiva con Alberto Chicote en El Televisero. El cocinero además nos habla del futuro de 'Pesadilla en la cocina', de las Campanadas que volverá a dar con Cristina Pedroche y del regreso de 'Top Chef' a TVE.
Vuelve 'Batalla de restaurantes' con su tercera temporada. ¿Vamos a ver algún tipo de novedad?
La verdad es que vuelve a tope. Seguramente estáis cansados de escuchar esto pero yo creo que es la mejor temporada que hemos hecho de 'Batalla de restaurantes'. Y donde además hemos incorporado, como me preguntabas, una novedad importante en lo que tiene que ver con la mecánica de la
competición. Y es que hemos incorporado un sistema penalizador que llamamos tenedor amarillo y tenedor rojo más que nada porque son dos tenedores, uno amarillo y otro rojo, que penalizan a los concursantes en el caso de que hayan puntuado deliberadamente mal o de que hayan, digamos que faltado el respeto de algún modo a sus contrincantes. Un poco sobre todo porque recibimos la sensación de la audiencia de que a veces, bueno, pues gana el concurso aquel que no se ha comportado como yo creo que como debiera, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos decidido hacer esto. Y la verdad es que ha sido un grandísimo acierto las cosas como son.
En ese sentido no sé si tú crees también que a veces los participantes se pasan de listos y votan realmente a conciencia para ganar ellos siendo muy estrategas y quizás está forzado...
Lo bueno es lo que te digo que hemos hecho porque eso ya no se va a poder hacer porque con esta nueva mecánica en el caso de que votes deliberadamente mal cuando llegues a la deliberación final se van a encontrar con una penalización que afecta a su puntuación.
¿A qué ciudades vais a viajar en esta temporada y qué tipo de comida vamos a poder ver?
Pues mira, vamos a estar en Valencia, vamos a estar en San Sebastián, también vamos a estar en Salamanca, vamos a estar en Madrid de nuevo con otro plato diferente al que hicimos la vez anterior, vamos a estar en Sevilla, en Granada, en Tarragona, en Cuenca, en Cantabria. Vamos a ir a sitios muy diferentes, con platos muy diferentes e idiosincrasias de la gente muy diferentes también. Y
bueno, pues creo que va a ser, como te digo, a todos los espectadores creo que lo van a disfrutar muchísimo.
Llevas muchos años haciendo televisión tanto en ‘Pesadilla en la cocina’ como en 'Batalla de restaurantes' recorriendo muchos restaurantes. Si tuvieras que valorar una de las categorías que creas que pierde en todos los restaurantes, ¿cuál sería?
Pues es que no hay una en especial que digas que la generalidad falla aquí o allá. Depende porque hay sitios que tienen un local muy bonito y una cocina que no es funcional y hay sitios que tienen unos cocinones de mil demonios y luego el local o no cuadra o el resultado de la comida no termina de convencer. Hay un poco de todo, ¿sabes?
Y con el tiempo que llevas haciendo televisión y todo lo que has visto, ¿todavía te sigues sorprendiendo y llevando chascos con lo que te encuentras en las cocinas?
Sí, y además es que procuro que esa capacidad de sorpresa siga viva y que eso no se me venga encima, ¿sabes? Procuro que cada rato pueda verlo así Que pueda estar permanentemente sorprendiéndome por las cosas que me encuentro porque sino no disfrutaría.
Has hecho muchos tipos de formatos en tu trayectoria en televisión tanto los relacionados con la cocina como otros más alejados. ¿Qué es lo que más te gusta hacer y qué crees que es lo que te queda aún por probar y si tienes algún sueño aún por cumplir?
Fíjate, lo curioso es que yo nunca soñé con todo esto que me ha ido ocurriendo en los últimos años Yo nunca pensé en poder presentar un programa como 'Pesadilla en la cocina' que fue el primero que hice, nunca pensé que pudiese hacer tantos, son trece años. Llevamos ciento y 'Pesadillas', cuatro
temporadas de 'Top Chef', las tres de 'Batalla de restaurantes', todos los especiales de alimentación, las cuatro o cinco, ya no recuerdo bien, de 'Te lo vas a comer'. Estas van a ser mis duodécimas campanadas... Es decir, ¿Cómo sueñas con esto? No encuentro la manera de que lo pueda hacer, entonces, directamente, siempre atiendo a las propuestas de trabajo que me hace
la cadena. He tenido mucha suerte y siempre me han propuesto cosas que son maravillosas Y a partir de ahí, pues tira para adelante.
Ya se ha anunciado que vas a volver a dar las Campanadas por décimo año consecutivo y además este año en simulcast. ¿Qué te parece este movimiento? ¿Crees que es positivo?
Yo creo que si la cadena ha tomado la decisión, que son los que saben, lo
habrán hecho sabiendo muy bien lo que hacen y con el conocimiento de que es una buena decisión. Creo que la cadena ha decidido que la retransmisión de campanadas sea como un colofón a muchas más cosas que tienen previstas para estas navidades. Y nosotros, desde luego, pensamos estar ahí dándolo todo como cada 31 de diciembre que hemos estado ahí tanto Cristina como yo.
Al ser las décimas para los dos de forma consecutiva, no sé si tenéis preparado algo especial este año para celebrar esos 10 años.
Pues es que no te lo puedo contar (risas). Pero como te digo la cadena tiene previsto hacer un colofón muy especial para esta temporada televisiva y para su programación navideña. Al final tanto Cristina como yo ya somos una pareja con la que todo el mundo cuenta y hemos ido progresivamente ascendiendo conforme los espectadores nos han ido conociendo y refrendando con la audiencia. Hace tres o cuatro años cumplimos ese reto que nunca se había alcanzado de que una cadena privada superase a TVE y bueno queremos seguir mejorando.
El año pasado perdisteis el liderazgo con Broncano. ¿Crees que este año Antena 3 puede recobrar la primera plaza frente a TVE?
En todo caso, nuestra aspiración no es ganar o perder si es que se puede hablar de eso. Nuestra aspiración es hacer un gran trabajo, que todos y cada uno de los millones de personas que nos siguen el día 31 de diciembre entren en el año sin ningún problema, sin ningún error y sin que nadie meta la pata y que pasen un buen rato de televisión con nosotros y que todos los disfrutemos. Ese es nuestro objetivo fundamental. Y luego ya todo lo demás pues viene de una manera o de otra.
¿Tenéis ya fecha fijada para el regreso de 'Pesadilla en la cocina'?
Pues queda poco para que empecemos a grabar la nueva temporada. No puedo decir mucho más de que ya se confirmó que haremos la décima edición y deseando empezar a grabar.
Recientemente TVE ha anunciado que ha adquirido los derechos de ‘Top Chef’ en su versión de postres. ¿Te da pena que Atresmedia no haya seguido haciendo el programa?
Qué decir, para mí 'Top Chef' es un programa al que le tengo un cariño especial Fueron cuatro temporadas, cuatro años con mucho éxito, tanto de mira, como se suele decir, de crítica y de público, vamos a decir esto aunque suene un poco manido. Pero bueno, en aquel momento la cadena decidió no seguir con el programa y ahora Televisión Española decide recuperarlo, pues a disfrutarlo a
quien lo vaya a hacer y feliz de que vuelva.
