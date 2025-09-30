TVE da la sorpresa y rescata 'Top Chef' nueve años después de cerrar en Antena 3, como recambio de 'Bake Off'

Tras dos ediciones de 'Bake off: famosos al horno', ahora TVE ha decidido cambiar de marca y apostar por 'Top Chef: Dulces y Famosos', la adaptación del formato de éxito internacional 'Top Chef VIP Just Desserts'.

Al igual que 'Bake Off', 'Top Chef: Dulces y famosos' estará producido por BOXFISH y como en el otro formato, el programa reunirá a un grupo de celebridades con destacadas personalidades de diversos mundos como la televisión, el deporte, la música, el cine, etc. con el objetivo común de convertirse en grandes pasteleros.

Con ello, TVE sigue apostando por los talent con famosos después de preparar 'DeComasters' y la segunda edición de 'Maestros de la costura Celebrity' a los que hay que sumar 'Hasta el fin del mundo' y la décima edición de 'MasterChef Celebrity', que está en plena emisión.

Así será 'Top Chef: famosos y dulces'

Competirán entre sí en exigentes retos de repostería, pasteles y postres creativos. Desde perfeccionar los dulces clásicos hasta inventar creaciones atrevidas, estos rostros famosos tendrán que demostrar habilidad, creatividad y temple en la cocina.

Cada episodio pondrá a prueba a los concursantes con desafíos de alta presión que requerirán precisión y arte, desde técnicas de flambé hasta complejos trabajos de pastelería. Sus creaciones serán evaluadas por un panel de jueces expertos, que valorarán cada plato por su sabor, técnica y presentación.

En esta competición, la emoción, el espectáculo y la diversión están asegurados, mientras las celebridades descubren que el talento en la cocina se mide en azúcar, destreza y pasión. ¿Quién será coronado como el mejor pastelero 'Top Chef' de España?

'Top Chef' salta de Antena 3 a TVE

De esta manera, TVE adquiere los derechos de la versión de repostería y famosos de 'Top Chef', el formato que ya emitió Antena 3 durante cuatro temporadas entre 2013 y 2017 tras el éxito de 'MasterChef' en TVE con un jurado en el que estaban Alberto Chicote y Susi Díaz y un tercer miembro que fue rotando entre Ángel León, Yayo Daporta y Paco Roncero, que precisamente formaba parte del jurado de 'Bake off: famosos al horno' en La 1.

Estrenado originalmente en Bravo en 2006, la versión estadounidense de ‘Top Chef’, ganadora de dos premios Emmy® y producida por Magical Elves Productions, acaba de concluir su temporada número 22. Desde su debut, ha recibido a más de 100 chefs con estrellas Michelin a lo largo de los años y ha viajado por todo el mundo con exitosas versiones locales, incluyendo 11 temporadas en Canadá, 16 en Francia y 7 en Oriente Medio, y adaptaciones en México, Italia y Sudáfrica.

El formato es licenciado a nivel mundial por NBCUniversal Formats, una división de Universal Studio Group y es una de sus marcas más exitosas, con 30 adaptaciones internacionales hasta la fecha y una amplia gama de spin-offs: ‘Top Chef VIP’, que ha tenido tres temporadas en Chile y cuatro temporadas de su versión en español en Telemundo; ‘Top Chef Junior’ en Panamá; y ahora ‘Top Chef VIP: Just Desserts’ en España, tras el éxito de las versiones de anónimos en Suecia y Tailandia.