Por qué TVE tiene que renovar 'Bake Off' por una tercera edición y la lección que deja a 'MasterChef 13'

Con el primer trimestre de la temporada 2025 encarando ya sus últimos días, es el momento de hacer balance de uno de los formatos de entretenimiento que ya ha cerrado su tanda. Es el caso de 'Bake Off: Famosos al Horno', que este lunes clausuró su segunda edición en RTVE dando una última alegría a la cadena pública, anotando su récord de cuota de pantalla de toda la temporada, con un 11,7% y 680.000 espectadores, y rebasando la media del canal en el día por dos décimas.

Aún así, debido a su tardío horario proclamando a su ganador a las 2:15 horas de la madrugada, se queda por debajo de los 700.000 fieles pese a tratarse de su final. No obstante, gracias a un informe elaborado por la consultora Dos30' para El Televisero, si hacemos una radiografía exhaustiva de las audiencias registradas durante esta segunda edición, La 1 ha tenido varias lecturas positivas de la mano del talent show de repostería producido por Boxfish.

A lo largo de sus doce entregas emitidas desde el segundo domingo del año hasta el lunes 24 de marzo, el programa presentado por Paula Vázquez ha firmado una media de un 9,6% y 693.000 espectadores por televisión. Se trata de un descenso de 1,5 puntos y 155.000 televidentes menos respecto al promedio de la anterior edición (11,1% y 848.000 espectadores). Pero hay que tener en cuenta que ha sufrido fundamentalmente al medirse a lo largo de toda la temporada con la gala principal de 'La Isla de las Tentaciones 8', que auspiciada por el fenómeno Montoya cerró con cifras récord en la noche del lunes (19,2% y 1,5 millones) y se disparó sobre todo entre el público joven.

'Bake Off' cierra su segunda edición con una media del 9,6% y sus mejores datos en jóvenes

Paula Vázquez y el jurado de 'Bake Off'

Esta segunda temporada de 'Bake Off: Famosos al Horno' deja un claro titular: precisamente y pese a competir con 'La Isla de las Tentaciones' el target más destacado del formato de La 1 ha sido el juvenil, con un buen 11% en el público entre 25 y 44 años y un 10,5% en el público de 13 a 24. También supera su promedio de edición entre las mujeres (11%) y sobre todo despunta en el target comercial, con un 12%. También, a su audiencia lineal hay que sumar de media 147.000 espectadores más en diferido esta temporada. A continuación, la tabla completa:

Datos: Dos30'

Además, la cifra de españoles que han visto esta tanda del concurso con famosos no es nada desdeñable: 11.940.000 espectadores han conectado en algún momento con la segunda edición del programa en La 1, lo que supone el 25,4% de la población total de España. Por Comunidades Autónomas, esta segunda temporada de 'Bake Off: Famosos al horno' destaca en Madrid (12,7%), Castilla y León (12,4%) y Euskadi (11,2%). También supera su media en Comunidad Valenciana o Murcia, con un idéntico 10,5%.

Datos: Dos30'

Por el momento, una tercera edición del formato de repostería no está aprobada ni garantizada, pero las cifras dictan el camino que debería seguir RTVE. 'Bake Off' es indudablemente un soplo de aire fresco en la programación, que pese a echar el cierre sin destacar en audiencias, la coincidencia con 'La Isla de las Tentaciones' ha sido un gran hándicap para impulsar sus datos, como también se comprobó en la franja previa del access prime time llevando a 'La Revuelta' de Broncano a mínimos. Pese a ello, 'Bake Off' supera en hasta seis emisiones el doble dígito, que cada vez le cuesta más rebasar al canal en prime time:

Datos: Dos30'

Con todo ello, 'Bake Off' cede el testigo desde el próximo lunes a la edición número 13 con anónimos de 'MasterChef'. Y lanza una seria advertencia a su 'hermana mayor': si el talent culinario de Shine Iberia quiere seguir siendo competitivo tiene que beber más de la risa contagiosa e inocente de Eva Arguiñano en la carpa de 'Bake Off' y devolver el papel protagonista a la evolución de sus concursantes, el aprendizaje de las recetas, la divulgación gastronómica y el amor por cocinar, usurpado desde hace demasiadas temporadas por los jueces Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera y los conflictos prefabricados con un casting de personajes resabiados que solo aspiran a ser carne de realities.