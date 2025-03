Mario Marzo se alza como el ganador de 'Bake Off' en una final que destronó a Nagore en el último segundo

TVE ha celebrado este lunes 24 de marzo la gran final de 'Bake Off: Famosos al horno', en la que después de doce galas Mario Marzo se ha impuesto como el ganador de la segunda edición del talent show de repostería presentado por Paula Vázquez.

Nagore Robles, Pol Espargaró, Mario Marzo y Lidia Torrent han sido los cuatro finalistas que han competido en un desenlace de infarto después de que los jueces abortaran la semana anterior la expulsión prevista en la semifinal, decidiendo no eliminar a nadie ante la máxima igualdad y alto nivel de los pasteleros.

Y finalmente, Mario Marzo se ha coronado por sorpresa como el ganador. Tras partir como uno de los grandes favoritos logra el ansiado título después de llevarse hasta dos delantales azules en total en esta edición como pastelero estrella. El actor de 'Los Protegidos' toma así el relevo de Ana Boyer, vencedora de la anterior edición de 'Bake Off'.

El jurado encargado de catar y valorar las elaboraciones de los cuatro reposteros conformado por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular, ha sometido a los cuatro finalistas de 'Bake Off: Famosos al horno' a tres pruebas de alto nivel y las de mayor exigencia técnica, en las que tenían que preparar un petit gateau, macarons y una tarta en tres niveles.

En el primer desafío, la Prueba Fantasía, los famosos pasteleros se han enfrentado a cocinar un pastelito con mucha personalidad: un petit gateau, donde se requiere el manejo de las texturas, rellenos y colores así como una llamativa presentación. Después llegaba la Prueba Superfantasía, en la que tenían que hornear una tarta a base de macarons, uno de los postres más delicados de la repostería francesa.

Tras la cata, Damián Betular, Paco Roncero y Eva Arguiñano hacían una evaluación a las dos pruebas "casi perfectas" para decidir quién de los cuatro finalistas decía adiós y se quedaba fuera de la competición. El jurado lo ha tenido muy difícil y se quedaba con aquellos que iban a "dar un mayor espectáculo" en el cocinado final, eliminando a Pol Espargaró. "Me llevo una amistad preciosa y una experiencia que ha sumado mucho en mi vida", ha señalado el motociclista de sus compañeros, que le han definido como una "buena persona" a la que van a echar mucho de menos.

Mario Marzo, ganador de la segunda edición de 'Bake Off: Famosos al Horno' en TVE

Después, Nagore, Mario y Lidia se han batido en la último y definitiva prueba de la gran final, la Prueba Hiperfantasía Máxima, que ha consistido en elaborar tres tartas de diferentes tamaños a tres niveles. Cada piso debía representar un momento personal que hubiera marcado sus vidas. Todo en una final que ha recibido en la carpa la visita de excepción de la humorista Lalachus y de todos los exconcursantes famosos de esta edición.

Un horneado final de tres horas que han sabido a poco para los finalistas, sobre todo a Nagore Robles, que presentaba tres tartas deliciosas pero una de ellas se quedaba sin acabar ante la falta de tiempo, un pinchazo que le dejaba un sabor agridulce tras un concurso impecable, y que le arrebataba en los últimos cinco minutos una victoria que muchos daban por hecha.

Tras la cata de las tres tartas los jueces felicitaban a los tres súper finalistas, y Paula Vázquez era la encargada de dar a conocer el último veredicto de Paco Roncero, Damián Betular y Eva Arguiñano, anunciando la identidad del ganador de esta segunda edición de 'Bake Off'.

Finalmente, Mario Marzo se ha hecho con el ansiado título de mejor pastelero de España, y tras llevarse el premio de 100.000 euros decidía repartir el dinero donándolo entre dos ONG, la Fundación Aladina y Autismo España. "No me lo puedo creer, ha sido dificilísimo. Va a tardar mucho en reposar. Me da mucha pena Nagore porque te lo habrías llevado tú", se ha despedido el flamante ganador.