Santiago Segura impacta al desvelar la multa que 'MasterChef' impone a los concursantes si filtran el ganador

Era uno de los grandes secretos de 'MasterChef' y Santiago Segura, en un descuido, lo acaba de desvelar. El talent culinario de TVE se graba con varios meses de anterioridad, por lo que los concursantes, tanto en la edición de anónimos como en la de famosos, ya conocen el nombre del ganador antes de que se emita por televisión.

Si se van de la lengua y desvelan quién es el ganador antes de que se emita, los aspirantes tienen que pagar una multa. Hasta el momento se desconocía la cantidad exacta de esa penalización, pero ahora, gracias a un lapsus de Santiago Segura, hemos conocido de cuanto se trata. Ha sido durante el estreno de la película 'Superman', donde el cineasta se ha sincerado ante las cámaras de Europa Press.

"Todo eso de los papeles de confidencialidad da un poco de vergüenza, pero yo creo que a veces… A mí en 'MasterChef' me dieron un papelito, que si decía quien ganaba, 100.000 euros. Y dije, no, no voy a decir nada", confesaba el actor, que fue concursante de 'MasterChef Celebrity'. Una revelación que confirma también Juanma Castaño, ganador del programa junto a Miki Nadal, quien desveló que "en el contrato había más penalizaciones que sueldo".

"La penalización es muy elevada y una parte del contrato es que no se puede decir la penalización", añadió el periodista deportivo. Esta cifra es también la que dio José María Royo, semifinalista de 'MasterChef 8', quien contó a 'Última Hora' que en su contrato le dieron un motivo que no pudo rechazar para mantener la boca cerrada: "Muy sencillo, una cláusula de 100.000 euros es el mejor de los motivos. No me la voy a jugar". De hecho, ni su propia pareja sabía el nombre del ganador de su edición.

Santiago Segura sale en defensa de Ana Duato tras su absolución

Por otro lado, Santiago Segura también se pronunció sobre la sentencia del caso Nummaria que absuelve a Ana Duato y condena a dos años y dos meses de prisión a Imanol Arias. El cineasta dice alegrarse de la condena impuesta al asesor fiscal, de 80 años de cárcel: "Me parece muy bien. Porque es que tú contratas a un asesor porque no tienes ni idea. Y los asesores cobran bien y son gente preparada. Entonces, si el asesor ha cometido irregularidades o te ha hecho incurrir en algo ilegal, pues debe ser responsable".

A la pregunta de si él confía en su asesor, fue claro: "No me fío ni de mí mismo". Además, ha salido en defensa de la actriz: "Yo no me creo a Ana Duato que le hubiera dicho al asesor 'Oye, si hay que hacer algo ilegal…'. No me la imagino. Es un tipo de persona que… Que se ha demostrado que es inocente".