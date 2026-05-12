'MasterChef 14' anuncia la repesca de esta concursante expulsada tras llegar al ecuador de la edición en RTVE

La 1 de RTVE ha emitido este lunes la séptima entrega de 'MasterChef 14' superando así el ecuador del concurso. Por ello, se ha vivido la ansiada repesca en la que Nacho Pistacho, Vicente, Nacho, Soko, Omar, Paloma y Maggie han luchado por volver a las cocinas del programa.

La repesca se celebraba durante la prueba por equipos en el Complejo de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid), donde se rendía un homenaje al cuerpo como ya se hizo anteriormente con otros cuerpos como la policía y los bomberos.

En esta prueba de exteriores, los dos equipos tenían que elaborar un menú firmado por Mario Sandoval (dos estrellas Michelin) para 100 agentes: alumnos de la escuela, miembros de las unidades y altos mandos. Mientras que los expulsados luchaban por una segunda oportunidad teniendo que elaborar 20 raciones de los entrantes del menú. Para conquistar a los jueces y conseguir ser el concursante repescado, los expulsados tenían 120 minutos.

Tras la cata, Marta Sanahuja no dudaba en dirigirse a Nacho y Omar dejando claro que ninguno de los dos optaba a la repesca porque no habían hecho un gran trabajo. Lo mismo les anunciaba Pepe Rodríguez a Soko y Nacho Pistacho.

De esa manera, la repesca estaba entre Vicente, Paloma y Maggie pues los tres habían sacado más o menos adelante la tapa. Y de los tres, Jordi Cruz anunciaba que el expulsado que volvía a las cocinas de 'MasterChef 14' como concursante de pleno derecho era Paloma.

"Estoy ahora mismo soñando, estoy como en una nube, no me lo creo. Es que no me lo creo de verdad. Para mí MasterChef ha sido un antes y un después en muchos aspectos de mi vida y sobre todo en esa confianza y en no hacerme pequeñita", aseguraba Paloma ante el premio de poder volver a las cocinas.