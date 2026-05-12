Todos critican lo mismo tras lo que se ha visto en 'MasterChef 14' y su última expulsión en TVE

Después de la expulsión de Maggie la semana pasada, 'MasterChef 4' ha vivido este lunes en su séptima entrega una noche muy especial con la ansiada repesca y una nueva expulsión.

Nada más llegar a las cocinas, los jurados sorprendían a los aspirantes con una de las pruebas más tradicionales del talent de La 1: las carreras. En esta ocasión estaban dedicadas a las empanadillas. Los aspirantes se dividían en tres grupos, y el primero de cada grupo que terminara los tres platos sería el ganador.

Los ganadores de cada equipo eran Camilla, Germán y Gema. Los tres se enfrentaban después a un último cocinado en el que tenían que luchar por el brazalete dorado. El que lo ganara podrá contar con la ayuda del compañero que elija durante 25 minutos la primera vez que vaya a una prueba de eliminación, esta semana o la siguiente.

Eso sí en esta última carrera los tres tenían que luchar además contra Ángela Gimeno, la ganadora de 'MasterChef 12'. Por ello, el jurado realizaba una cata a ciegas mientras que Miki Nadal y Lorena Castell, ganadores de 'MasterChef Celebrity' 6 y 7 se encargaban de vigilar las cocinas.

Finalmente, tras la cata y la puntuación de cada plato, se descubría que la mejor aspirante de la prueba era Camilla, de modo que la italiana se hacía con el brazalete dorado. El segundo mejor de dicho reto era Germán.

El equipo azul gana la prueba de exteriores y Paloma es repescada

Posteriormente, los aspirantes de 'MasterChef 14' se colaban en el Complejo de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid) para celebrar allí la repesca. Al ser los mejores de la prueba anterior, Camilla y Germán eran elegidos como capitanes de los dos equipos, que tenían que cocinar un menú diseñado por Mario Sandoval que consistía en un plato principal y un postre en cada grupo.

Mientras que los expulsados eran los encargados de elaborar los entrantes. Así, cada ex aspirante tenía que cocinar 20 raciones de uno de los entrantes para tratar de conseguir ser el repescado de la edición.

Era una prueba en la que el equipo rojo no paró de cometer errores sobre todo porque Germán, el capitán, se vio completamente superado. Jordi Cruz no dudaba en tirarles de las orejas por lo que habían tardado en sacar los platos. "Se ha convertido en toda una tortura", avisaba Marta Sanahuja. Del postre, jueza aseguraba que la torrija del postre era incomestible.

Y como era de esperar, era el equipo azul el que ganaba la prueba de exteriores. Mientras que Jordi Cruz anunciaba que la concursante repescada de 'MasterChef 14' era Paloma tras ser la mejor de los ex aspirantes frente a Vicente y Maggie, que también se quedaban a las puertas de volver.

Inma, expulsada de 'MasterChef 14' tras una escudella fallida

Posteriormente, los delantales negros se enfrentaban a una prueba de eliminación en la que los jueces les recordaban la importancia de la tradición en la gastronomía a la hora de preservar la identidad cultural de los pueblos y promover una alimentación más saludable y sostenible.

Así, Pepe, Jordi y Marta les proponían tanto a los delantales negros como a Almudena Gandarias, ganadora de 'MasterChef Abuelos 2', y Juana García, aspirante de 'MasterChef 8' un juego en el que tenían que catar a ciegas siete platos caseros tradicionales y adivinarlos. Al ser la que más adivinó, Inma tenía como ventaja 10 minutos extra de cocinado mientras que Germán al no identificar ninguno tenía como penalización no poder utilizar electrodomésticos pequeños.

En ese reto, los delantales negros tenían que replicar alguno de los platos tradicionales siendo Juana y Almudena las encargadas de entregarle cada plato. Y al ver que se podía ir al tener que cocinar un suquet, Germán decidía entregar el pin de la inmunidad y lograba salvarse de la eliminación.

Finalmente, tras la cata y la deliberación de los jueces, Jordi Cruz aseguraba que estaban decepcionados porque no habían hecho un buen trabajo. Tan solo Chambo conseguía conquistar a los jueces con su marmitako a pesar de que nunca lo había cocinado. Y después, Pepe Rodríguez anunciaba que el concursante expulsado era Inma por haber hecho otro plato y no la escudella que era lo que le pedían. "Yo me quedo contenta porque creo que ha salido rica, he hecho todo lo que he podido. Me llevo muchos amigos. Ha sido increíble", comentaba la murciana.

Una expulsión muy cuestionada por la audiencia pues consideraba que era injusto que se fuera porque hiciera otro plato pero estuviera rico. Así, muchos creían que eran Javier o Gema quienes se tenían que haber ido. Además, son muchos los que no han dudado en cuestionar que se expulse siempre a los concursantes que generan buen rollo y dejan a los más polémicos.

Una pena que busquen el morbo y el drama para no largarte del programa Javier #masterchef — Jose munnio doughert (@Nammco) May 11, 2026

Para una vez que estos dos lo han hecho como el culo y se salvan porque inma no sabia hacer el plato original, me cago en todo sinceramente #MasterChef — Andrea Martínez (@ANDREAM120) May 11, 2026

Programa feo el día de hoy

No vuelve Omar y se va Inma



Ya nos vamos mereciendo una alegría... #MasterChef — Nada es mucho (@nadaesmucho) May 11, 2026

No inma no por favor que era la mejor #MasterChef — Yolanda (@esenciadeyoli) May 11, 2026

Qué pena que se vaya Inma, si su plato estaba bueno... Ojalá se hubieran ido Gema o Javier #MasterChef — Ephemeral | 0 ∈ ℕ (@Ephemeral_100) May 11, 2026

Venga ya, estaba clarisimo, al final se quedan los que crean conflictos y no son humildes, nada nuevo 💀💀 #MasterChef https://t.co/PLIYx4NOEM — María (@sonia16306123) May 11, 2026

Que Inma no haya hecho el plato original no es motivo de expulsión. Ningún cocinero sabe cocinar nada sin ver una receta previa, la cual recuerda después. Gema ha hecho un plato de mierda y sigue quedándose aunque sepa mal. Injusto. #MasterChef — Hugo Perdz (@user10930192) May 11, 2026

Ohhhhh.... Perdemos a una cocinera buenrrollista, graciosa, y se ha ido sin hacer unas marineras y paparajotes...

Se va la alegría de la cocina.

#MasterChef — La de Recepción (@registros_r) May 11, 2026

Se va toda la gente que trasmite buen royo toda la gente que curra y que tiene mano y se quedan todos los conflictivos...

Esto huele muy mal, sin hablar de que cada invitado conoce de algo a algún aspirante...

Esto ya no es máster chef desde hace unos años#MasterChef — Mario Perez (@ThE_Se0N) May 12, 2026