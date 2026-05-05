'MasterChef' hace historia al expulsar por primera vez a una concursante que estaba salvada tras una jugarreta inesperada

Tras la expulsión de Paloma la semana pasada, 'MasterChef 14' ha llegado este lunes a su sexta gala que ha vivido una de las peores pruebas de exteriores de la historia y una nueva expulsión.

Nada más entrar a las cocinas, los aspirantes se encontraban con una sorpresa musical al ritmo del pianista Gabriel Peso. Tras ello, el semifinalista de 'MasterChef Celebrity 10', José Manuel Parada volvía a las cocinas para participar en una prueba dedicada a la cocina tradicional en la que tenían que hacer una reconversión de algunas de las tapas más tradicionales.

El encargado de entregar las tapas a cada concursante era el propio José Manuel Parada. Y aunque era un reto bastante asequible, algunos concursantes sorprendían con su bajo nivel como era el caso de Pepe, Gema o Camilla mientras que Germán e Inma eran los mejores de la prueba siendo ella la mejor de los dos.

El equipo azul gana una prueba de exteriores "de vergüenza"

Después, en la prueba de exteriores, los aspirantes se desplazaban hasta Nuevo Baztán, uno de los pueblos más bonitos de Madrid para celebrar el amor con mayúsculas con un reto dedicado a diferentes parejas que cumplen sus 50 años de matrimonio. Así, para celebrar las Bodas de Oro de los 80 invitados, los aspirantes de 'MasterChef 14' tenían que elaborar un menú diseñado por la chef Pepa Muñoz.

Y en esta prueba los capitanes y los encargados de elegir los equipos eran los peores aspirantes de la prueba exterior, es decir Pepe y Gema. Pero además, los jueces tenían una sorpresa preparada para los concursantes pues al ser una prueba de amor les pedían que estuvieran unidos en parejas hasta que "el emplatado les separara".

Y en mitad del cocinado, los capitanes cambiaban de equipo. Algo que llevaba a un absoluto caos en el equipo rojo pues Pepe no quería trabajar con ellos y no dudaba en faltarles el respeto continuamente. Algo que terminaba afectando a los platos pues algunos eran incomibles. "Lo que ha pasado en la cocina roja no tiene nombre y el resultado es acorde a lo que hemos visto. La sopa de marisco, 60 no han tocado el plato y los otros 20 se lo han comido con asquito", les advertía Jordi Cruz.

"Y el postre una mandarina y un cremoso de chocolate que era una sopa. Ha sido de vergüenza en el comedor y ha sido de vergüenza trabajar con vosotros", sentenciaba el chef. "Siento decepción", reconocía Ana María al escuchar el veredicto del jurado mientras todo el equipo rojo se enfrentaba al capitán.

Finalmente, el equipo ganador de la prueba de exteriores era el azul a pesar de que también habían cometido algunos errores. De vuelta a las cocinas, Jordi Cruz no dudaba en cuestionar el papel de Pepe como capitán. "Está claro que no es una forma de asumir una capitanía, aunque el barco estuviera hundido como tú dices el papel de un capitán es reflotarlo", le soltaba el chef.

El equipo azul gana la prueba por equipos de hoy #MasterChef pic.twitter.com/C8ld94JILp — MasterChef (@MasterChef_es) May 4, 2026

Maggie hace historia en 'MasterChef' y es expulsada tras estar salvada

Mientras que los delantales negros se enfrentaban a una prueba dedicada a los años 80. En ella y para tratar de quedarse en las cocinas de 'MasterChef' una semana más, los delantales negros tenían que replicar una de las tartas más típicos de la época: la Comtessa. Lo tenían que hacer con el tipo de chocolate que quisieran pero con un mínimo de ocho capas de chocolate, previamente atemperado. Además tenían que elaborar una galleta y un culís de fruta.

Pero antes de cocinar, los delantales blancos tenían opción de salvar a una concursante y optaban por elegir a Camilla al considerar que era a quién se le podía dar peor la prueba. Y la italiana a cambio tenía que decidir qué concursante de la galería tenía que cocinar y decidía que fuera Maggie. "Vamos a jugar", le soltaba la italiana dejando claro que lo hacía por venganza porque no les hubiera defendido ante lo que había hecho Pepe.

Y si la prueba de exteriores era un desastre, la de eliminación no se quedaba atrás con varios concursantes enfrentándose a Maggie por estar continuamente quejándose de que abrieran el abatidor y luego fuera ella la que no paraba de abrirlo. "Parecemos una guardería", aseveraba la concursante que había tenido sus problemas al elaborar la tarta mientras Gema y Camilla celebraban su fracaso desde la galería.

Tras la cata llegaba la deliberación de los jueces y después de ella, Marta Sanahuja anunciaba que la mejor aspirante de la prueba era Carlota y por ende era la primera en subir a la galería. Ese mismo camino seguían Pepe y Annie. De esa manera, la expulsión estaba entre Javier y Maggie y finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que la expulsada era Maggie.

"Ninguna de las tres elaboraciones estaba bien ejecutada", sentenciaba el chef. "Has hecho historia porque es la primera vez que se va alguien que estaba salvada y baja a la expulsión y tiene que irse", le reconocía Pepe. Antes de marcharse, Maggie aseguraba que no se quería llevar lo malo y que no quería guardársela a Camilla por su jugarreta.