'MasterChef 14' despide a su sexta concursante expulsada en TVE tras presentar un "plato infame"

Después de la expulsión de Omar la semana pasada y de que Germán ganara el pin de la inmunidad, 'MasterChef 14' ha emitido este lunes su quinta entrega en el prime time de TVE en el que hemos vivido una nueva expulsión.

En la primera prueba de la noche, los aspirantes se enfrentaban a un reto muy especial: replicar algunos de los platos más emblemáticos del Restaurante Zalacaín, que en el Madrid de los años 70 se atrevió a mirar a la nouvelle cuisine francesa tomando como punto de partida la cocina tradicional española.

La finalista de 'MasterChef 9', Ofelia, era la encargada de entregar cada plato a los aspirantes. Era un reto en el que Jordi Cruz se ponía la chaquetilla para poder hacerle su propio homenaje al chef Carles Gaig, quien obtuvó la primera estrella para Zalacaín en 1993.

Era un reto que para los jueces era bastante asequible pero en el que los aspirantes de 'MasterChef 14' sorprendían por su bajo nivel hasta el punto de que solo dos de ellos conseguían sacar adelante su plato: Inma y Javier siendo él el mejor de la prueba dejando a todos sus compañeros con los que no tiene buena relación por los suelos.

El equipo rojo gana la prueba de exteriores

Para la prueba de exteriores de este lunes, los aspirantes se quedaban en Madrid y se enfrentaban a su primer cocinado en una cocina profesional en el Club Financiero Génova, en Madrid. Era todo un desafío en el que tenían que elaborar un menú diseñado por el chef Nino Redruello, el director gastronómico, para conquistar a los 60 clientes más importantes de este espacio referente de la vida social y empresarial de la capital.

Javier e Inma eran elegidos los capitanes de los dos equipos al haber sido los mejores de la prueba anterior. Y como apenas tiene relación con sus compañeros, Javier sorprendía al escoger a Camilla, una de sus mayores enemigas, para su equipo pues consideraba que pese a todo es una de las mejores cocineras.

Tras un cocinado con algún que otro problema y tras la cata, los jueces anunciaban que el equipo ganador era el rojo por tanto Inma y sus compañeros se libraban de la prueba de expulsión siendo además la capitana la mejor de todo su equipo mientras que Javier y todo el equipo azul tenían que luchar para seguir una semana más en las cocinas de 'MasterChef 14'.

Paloma, la clara expulsada de 'MasterChef 14'

Y en la prueba de eliminación de esta quinta entrega, los delantales negros han vivido otro de los retos más emblemáticos del programa: la subasta. Se trataba de un desafío dedicado a la gastronomía africana y los delantales negros pujaban por lo más preciado: el tiempo de cocinado, en función del plato que querían replicar.

Después de catar todos los platos, los jueces daban la bienvenida a los reporteros del programa '100% únicos', el formato de personas con trastornos del espectro autista que emite Cuatro y que precisamente este miércoles estrena su segunda temporada con Daniel Guzmán como nuevo presentador, que tenían que probar también las elaboraciones de los delantales negros.

Tras las opiniones de los invitados y la cata de los propios jueces y su deliberación, Marta Sanahuja revelaba que había dos aspirantes que habían captado la esencia de los platos que tenían que replicar y les habían llevado a África: Gema y Chambo. El otro aspirante que también subía a la galería era Camilla. Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que la sexta expulsada de 'MasterChef 14' era Paloma después de haber presentado un plato "infame y difícil de comer".

"Se me atragantó África. Ha sido una experiencia espectacular, he aprendido mucho de mi y de la confianza que debo tener en mí misma. Aunque parezca un campo de batalla cada uno de ellos es maravilloso", reconocía la concursante antes de decir que su ganadora era Maggie o Pepe.