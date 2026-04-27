Bob Pop no puede callarse y llama "repugnante" a Ana Rosa por lo que fue capaz de hacer con Dolores Vázquez

Dolores Vázquez ha recibido este lunes la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad casi 26 años después de su injusto encarcelamiento por el asesinato de Rocío Wanninkhof en Mijas. Y al repasar este reconocimiento, encabezado por la ministra de Igualdad para pedir perdón a la protagonista de este mediático caso por los más de 500 días que pasó en la cárcel, Bob Pop no ha dudado en señalar a Ana Rosa Quintana y el "repugnante" trato informativo que lideró sobre el caso.

"Hace 23 años que ya sabemos que Dolores Vázquez era inocente. Eso no se puede reparar. Primero, por el estigma que cae sobre ti y, segundo, el tiempo que tú pasas en la cárcel", ha comenzado recordando el colaborador de 'Hoy por hoy' sobre como la expareja de la madre de Rocío Wanninkhof se convirtió en la principal sospechosa de su asesinato en el año 2000, siendo víctima de una campaña agresiva y deshumanizadora en la que los medios pusieron el foco en su orientación sexual.

Así, Àngels Barceló no tardaba en recordar cómo, tras más de dos décadas, nunca se había producido un gesto de perdón en un acto oficial antes de esta condecoración. "Es repugnante, al igual que fue repugnante lo que hicieron los medios de comunicación", señalaba entonces Bob Pop, que no ha tenido reparo en señalar directamente a "la reina de las mañanas". "Fue repugnante el tratamiento que se dio sobre el caso en televisión. Sobre todo por parte de Ana Rosa, a quien le mando un abrazo muy fuerte desde aquí", ha sentenciado.

Dolores Vázquez ha recibido un reconocimiento de manos de la Ministra de Igualdad.

Vázquez estuvo 519 días encarcelada injustamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof en Mijas hace casi 26 años.



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Bob Pop recuerda el "repugnante tratamiento" que Ana Rosa Quintana hizo sobre Dolores Vázquez en televisión

"Toñi Moreno al menos tuvo la vergüenza y tuvo el decoro de invertir su propio dinero en hacer un documental donde ella también explicaba cómo había contribuido a ese estigma", ha recordado entonces, poniendo el foco en el silencio de Ana Rosa con respecto al linchamiento televisivo que encabezó. "Entonces, me parece que Toñi Moreno sí hizo ahí un ejercicio que nos puede parecer más o menos cínico, pero al menos fue un ejercicio de retractarse", ha subrayado el periodista.

"Pero todo el resto de señoras de la mañana, sobre todo señoras y señores de la noche, también muchos señoros, que hicieron lo que hicieron contra Dolores, siguen sin hacerlo. Que sigan todavía en activo, me parece alucinante", ha recordado Bob Pop, cargando con dureza contra la presentadora de 'El programa de AR' mientras Barceló subrayaba que lo más alarmante no es solo el hecho de que no reconozcan sus errores y pidan perdón. "Ha habido otros sucesos que siguen tratándose con la misma indignidad", ha advertido.