Juan del Val carga las tintas contra Bob Pop por sus palabras sobre el Premio Planeta: "Qué falta de respeto"

Hace un mes, Juan del Val se convertía, para sorpresa de muchos, en el ganador del Premio Planeta 2025. El escritor obtenía el prestigioso galardón por su novela 'Vera, una historia de amor'. Sin embargo, las críticas fueron demoledoras. Y, aunque él aseguró que le daban igual, cargó duramente contra los haters.

Este lunes, 17 de noviembre, Juan del Val y Ángela Banza, ganador y finalista del Premio Planeta 2025, han visitado el programa 'Aquí Catalunya' de la Cadena SER, donde han hablado de sus respectivas novelas. Para ambos, escribir ha sido siempre una necesidad, "una pulsión desde que era niño", en el caso de él, y una "necesidad vital y una forma de escucharme a mí misma", en el de ella.

Hace cuatro años, Banza dejó su trabajo en una consultora para dedicarse en cuerpo y alma a la escritura, su verdadera pasión. "Soy un poco dada a esos saltos al vacío", reconoce, antes de citar a Goethe: "'Los dos grandes legados que puedes dejar a tus hijos son raíces y alas'. Y justo en este libro es eso: raíces en Galicia y las alas para entregárselas a ellos (sus hijos)".

Juan del Val no se ha librado de ser preguntado por las críticas que ha recibido tras alzarse con el Premio Planeta. Aunque reconoce que las asume, deja claro que lo que no lleva nada bien es "el odio, la corriente de odio de intentar descalificar tu trabajo". Tras esto, le han recordado unas declaraciones que hizo Bob Pop en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser sobre estos galardones.

Juan del Val responde a Bob Pop: "Es una falta de repeto"

"El Planeta no es un premio al que uno opta, sino que alguien te dice 'Preséntate, que te vamos a dar un premio', por cuatro páginas… Cuando haces una transferencia entre tus propias cuentas no te cobran comisión", comentaba el crítico. Bob Pop se refería a otro de los premios Planeta más polémicos, el de Sonsoles Ónega, hace dos años, por su novela 'Las hijas de la criada'.

Al escucharle, Juan del Val ha cargado duramente contra él: "Qué falta de respeto, me parece lamentable, allá él". "Esto no es una crítica, es una falta de respeto", añade el colaborador de 'El Hormiguero' y 'La Roca', visiblemente enfadado. Aunque, en su opinión, esa falta de respeto no es al autor, sino al público y al editor: "La gente compra lo que le da la gana. El lector puede leer a Faulkner y a Sonsoles. Y las dos tendrán sus virtudes y defectos, ahora decir 'el público es idiota por comprar a Juan del Val' es una evidencia de que el idiota eres tú".

El marido de Nuria Roca cree que el éxito de una novela depende de muchos factores: "uno es la calidad de la novela", y "es muy importante que entendamos que la gente detrás no es gilipollas". Mientras que Ángela Banzas deja claro que ella escribe "porque me interesa", y lo hace "con la vocación de llegar a otras personas". Además, reconoce que le encantan las críticas constructivas, "pero es verdad que a veces es simplemente una forma de ensañamiento y es una pena", lamenta.

El Premio Planeta es el mejor dotado en nuestro país: un millón de euros para el ganador y 200.000 para el finalista. Ambos confiesan que todavía no saben en qué se lo van a gastar, aunque Juan del Val cree que será en viajes, su otra gran pasión aparte de la de escribir.