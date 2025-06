Bob Pop dice lo que realmente creía de 'La familia de la tele' y señala al culpable de su caída en TVE

Casi una semana después de que 'La familia de la tele' se despidiese para siempre de las tardes de La 1, sus integrantes continúan pronunciándose sobre cómo han vivido su fugaz paso por la cadena pública. Bob Pop no dudó en sincerarse este lunes con Àngels Barceló sobre cómo ha vivido todo el equipo la cancelación del magacín. Así como la fría acogida que recibieron desde su estreno, tras el cual intentaron semana tras semana escalar en décimas de share.

Este lunes, durante su sección de 'Hoy por Hoy' en la Cadena SER, el que protagonizaba una sección semanal en la gran apuesta de LA OSA Producciones en La 1, no dudó en abrirse sobre cómo ha encajado la fulminación del programa. "Me da mucha pena, me creía mucho ese proyecto, también porque yo soy muy ingenuo y reconozco que las veces que fui, fui muy feliz allí", confesó el escritor.

Bob Pop, contundente con TVE tras la cancelación de 'La familia de la tele': "Si creas un programa déjalo, apuesta por él"

"Primero descubrí que María Patiño nos escucha todos los lunes, dale un beso a María que además es una tipa muy divertida", explicó Bob Pop a Àngels Barcelò, que no dudó en mandar un saludo a la que fue conductora de 'La familia de la tele' junto a Aitor Albizua e Inés Hernand durante su mes de vida en la cadena pública. Y el columnista no dudó en poner en valor el trabajo de todo el equipo del magacín.

"Me ha dado mucha pena porque había gente muy válida. Voy a ser muy sincero, creo que el primer error o el primer problema de 'La familia de la tele' fue que lo cancelasen cuando murió el Papa", comenzó advirtiendo el colaborador de 'Hoy por hoy', que pondría entonces el foco en TVE por su falta de fe en el formato y algunas decisiones que repercutieron negativamente en el asentamiento del programa entre el público de la cadena.

Así, Bob Pop recordó la primera cancelación del gran estreno del formato con el gran desfile. "Porque si tú como Televisión Española creas un contenedor diario, de gente muy dispar, que viene de lugares muy distintos y de repente se muere el Papa.. Oye, pues deja ese programa, apuesta por él, lleva a expertos, pero conviértelo en otra forma de contar la actualidad", sugirió el columnista desde el espacio de Cadena SER.

"Trabajaban con miedo"

"El gran miedo que tuvieron fue no creerse desde dentro de Televisión Española lo que habían comprado. Y ahí yo creo que todo empezó a ir regulero", sentenció el escritor, convencido de que el transcurso del mes, la cadena perdió la esperanza en el proyecto con mucha rapidez. "Había perfiles de todo tipo, Aitor que era una maravilla absoluta, Inés, yo sin ir más lejos... Pero yo por ejemplo escuchaba a Belén Esteban preguntándole a alguien sobre los tejemanejes del Vaticano, me hubiese interesado muchísimo", señaló Bob.

Bob Pop también subrayó ante Àngels Barceló el difícil camino que enfrentó el magacín durante su corta vida con los constantes cambios de horario y estructura en busca de la fórmula que les permitiese alargar su vida en La 1. "Hay algo que sí me impresionó muchísimo de todo el equipo de 'La familia de la tele', y es su capacidad para aprender. Su necesidad de aprender pero también la de no trabajar con miedo, y trabajaban con miedo", aseguró el colaborador.

"Ha sido una lástima porque ahí había mucha ilusión, mucho esfuerzo y estabais muchos de los míos, tú, Aitor, Martín Bianchi", señaló Àngels antes de que compañero le corrigiese. "Bueno es que Martín ni siquiera debutó, nunca salió", advirtió entre risas el escritor, recordando que el periodista de Cadena SER se quedó en el cajón de colaboradores, al igual que otros muchos rostros como Rocío Carrasco, que nunca llegaron a vivir su debut en el extinto espacio de TVE.