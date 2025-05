Bob Pop verbaliza lo que muchos piensan de 'La Familia de la Tele' tras las críticas dentro de TVE

Desde que 'La familia de la tele' se estrenara hace poco más de una semana en TVE no paran de salirle frentes. A la baja aceptación que está teniendo por la audiencia se suman los ataques por partes de algunos trabajadores de RTVE, quienes incluso están recogiendo firmas para su retirada. Sobre estos ataques se ha pronunciado uno de los colaboradores del magacín, Bob Pop.

El escritor reconoce en una entrevista con El Periódico, que "cuando me llamaron (de 'La familia de la tele'), me hizo mucha ilusión porque nunca había hecho esta tele en directo, de guerrilla, mucho más popular. En esa clase de tele son los mejores porque han innovado y han refrescado el concepto". Además, pone en valor el "gran mérito de Belén Esteban, de Lydia Lozano, de María Patiño, de Chelo".

Según Bob Pop, todas ellas "son unas currantas que saben remar a favor de obra y hacer espectáculo televisivo. Yo quería ver eso de cerca e interactuar con ellas. En el programa soy la voz del pueblo y, con todos los palos que nos están cayendo, vamos a reflexionar juntos sobre qué dice la gente y qué hacemos para que nos quieran más".

Bob Pop reflexiona sobre las bajas audiencias del programa

Respecto a las bajas audiencias que está teniendo 'La familia de la tele', el colaborado recuerda que "los dos estrenos 'interruptos' ha sido raro". De esta forma hace referencia al retraso del estreno del programa primero por la muerte del papa Francisco y, a la semana siguiente, por el apagón que afectó a toda España.

"Tampoco pillo muy bien la estrategia de tener las series en medio…", señala ante la estrategia de programación de RTVE. Pese a todo, él pide tener paciencia: "Acabamos de empezar, somos una familia disfuncional y tenemos que ir encajando con el público. Creo que es un programa que, con el tiempo, va a funcionar. A mí me interesa mucho ver a estas personas que han sido líderes, que luego tuvieron un tiempo de bajón y exilio televisivo y casi vital, que ahora volvían con muchas expectativas y que van a tener que volvérselo a currar".

"Lo que me gusta es que no dan nada por hecho y están ahí picando piedra para que esto funcione. Para mí es una lección vital y profesional enorme. Mucha gente dice que es tele para señoras, pero esas señoras a quienes desprecian desde ciertos lugares elitistas son las que llenan teatros, cines, las que compran novelas y sostienen el tejido cultural de este país. Con lo cual, un poquito menos de cinismo", critica Bob Pop.

El colaborador carga contra quienes atacan a 'La familia de la tele'

También se refiere el escritor al comunicado emitido por 132 extrabajadores de TVE contra 'La familia de la tele'. Algo que él no comparte: "No entiendo cuál es su concepto de televisión. Creo que tiene que ver mucho con la inmovilidad, con entender que lo público tiene que ser denso, pesado. Lo público puede ser divertido, ligero… ¿Qué les parecería 'Hola Raffaela', en la que se subían a un sofá, bailaban…? Me gusta que el programa demuestre que en un momento de enorme crispación en el país, gente que venimos de planetas muy distintos nos juntemos, convivamos, tengamos una conversación y nos acabemos entendiendo".

"Si esto se valora y se le deja tiempo, me parece un ejercicio de responsabilidad democrática y de servicio público. Un servicio público también tiene que ver con apaciguar unas aguas que hay gente que se empeña en convertir en peligrosas. Todos estos ataques al programa no me parecen casuales ni gratuitos", asegura Bob Pop.

En su opinión, "hay una intención de atacar cualquier cosa que sea pública. Y segundo, que no entienden que un servicio público también es mostrar un modelo de vida, de tele, familiar, alternativo, que pueda acabar creando un contenedor. Es como cuando criticaban que Broncano se fuera a La 1. Hay que defender el servicio público, que no tiene por qué ser didáctico, a lo mejor simplemente puede ser un refugio a tiempos complicados", sentencia.