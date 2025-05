Belén Esteban anuncia su abandono de 'La Familia de la Tele' y explica el motivo: "No quiero estar en este programa"

Belén Esteban abandonó este martes el plató de 'La Familia de la Tele' tras discutir con Alba Carrillo y Javier de Hoyos mientras trataba de cocinar. En los últimos días se está hablando mucho de la actitud que está teniendo la colaboradora en su salto a TVE. Y este miércoles, la propia Belén ha dejado claro que quiere dejar el programa.

Nada más arrancar, Belén Esteban se quejaba de que "me han secuestrado durante la parte de RTVE Play" para no escuchar lo que estaban diciendo de ella Inés Hernand, Javier de Hoyos y Alba Carrillo asegurando que no veían a la Belén Esteban de siempre y de los últimos tiempos en 'Ni que fuéramos'.

"¿Estás incómoda?", le cuestionaba María Patiño de primeras. "No quiero estar en este programa porque yo me considero una tía divertida y que se mete en los temas y aquí no estoy", decía sin pudor Belén Esteban quejándose de que no se ve en el programa porque no paran de cortarla y no puede ser ella misma.

Belén: "yo me quiero ir del programa" 💔#LaFamilia14M pic.twitter.com/rWb8HTEDje — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 14, 2025

Belén Esteban, contundente contra 'La familia de la tele': "No me gusta el formato"

Tras ello, era María Patiño la que revelaba la situación que viven después del poco éxito que está teniendo 'La familia de la tele'. "Venimos de muchas guerras muy complicadas. Yo entiendo las críticas, hasta ayer me mantuve firme pero ayer me hundí. ¿Por qué no te gusta el programa?", le cuestionaba la presentadora a su compañera.

"A ver yo no voy a mentir. De primeras no me gusta el formato, con todo mi respeto a mis compañeros, los temas no me gustan ninguno. Los temas los han tocado todas las cadenas antes de nosotros y la gente está harta de la Pantoja, de Terelu. Tenemos una capacidad para hacer cosas nuevas", soltaba sin ningún pudor cuestionando los contenidos del nuevo magacín de La 1.

Pero lejos de quedarse ahí, también criticaba los continuos cambios de horario. "Luego, el programa empieza a las 15:50, acaba a las 17, nos meten dos telenovelas, estamos una hora en RTVE Play, otra estamos por ahí esparcidos y cuando volvemos a las 19:00 tenemos hora y media de programa", seguía lamentándose.

Y entonces salía a relucir el tema de las audiencias. "¿Si tuvieses un 16 lo vivirías igual?", le preguntaba María Patiño. "Totalmente, lo viviría igual", respondía ella asegurando que no vive obsesionada por las audiencias y que incluso nunca las ve porque no entiende.

Por si fuera poco, Belén Esteban también se atrevía a criticar el hecho de que haya presentadores como Inés Hernand y Aitor Albizua que no están acostumbrados a este tipo de formato. "Yo veo a Aitor a Inés que hablamos de Pepi Valladares y sobre todo Aitor que viene de 'Cifras y letras' es como si a mí me sacas de aquí y me metes allí que no sé ni hacer un sudoku", aseveraba la colaboradora.

Otra de las críticas que lanzaba Belén Esteban es a que son muchos en plató y es difícil poder hablar. "Somos más que en La última cena, somos muchos", se quejaba mientras Kiko Matamoros y Laura Fa le replicaban asegurando que en 'Sálvame' eran incluso más. "Pero yo no puedo hablar, empiezo un tema y se me corta, no puedo acabar una frase... Pero a lo mejor es culpa mía. Yo me quiero ir del programa. Quiero hablar con Óscar y Adrián porque me quiero ir, no lo sabe nadie, solo mi marido", insistía Belén Esteban dejando de piedra a todos.

"Ayer cuando hubo la movida, fue por una tontería, pero me agobié. No quiero ser la Belén Esteban que fue en esos años de 'Sálvame'. Esos años en los que me seguían las cámaras, me daba la vuelta y contestaba, pero ya no quiero. No quiero que me vean echa polvo por una mayonesa", proseguía diciendo. .

Por último, Belén Esteban dejaba claro que todo esto no es por estar en TVE sino que ya antes de fichar por 'La familia de la tele' dudó mucho en dar el salto a La 1. "No es por estar en Televisión Española, tardé un mes y medio o dos en firmar el contrato", sentenciaba.