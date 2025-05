Pedro Ruiz suelta lo que nadie se ha atrevido a decir de 'La Familia de la Tele': "Me cerrará las puertas de TVE"

Pedro Ruiz ha hecho una especie de comparecencia en sus redes contra 'La Familia de la Tele' y los responsables de TVE que han dado luz verde a un programa que, según él, desprestigia a la televisión pública. Su duro mensaje ha ido destinado a "los jefes de la cadena y los de la productora".

El actor y expresentador tiene claro que sus palabras le van a perjudicar y que le pueden cerrar las puertas en RTVE. "Esto que voy a decir hoy seguramente me cerrará un poco más las puertas de Televisión Española, pero creo que, lejos de mis intereses, debo decirlo", advierte en primer lugar; lamentando que presenta proyectos permanentemente que le echan para atrás.

"Lo que voy a decir no va contra ningún partido político ni a favor de otro, va en favor del prestigio de la televisión pública española. Ayer aparecía un rótulo en 'La familia de la tele', que decía: 'Si sabes algo de un famoso y puedes demostrarlo, llámanos'. En la televisión pública. Es la mayor iniquidad que recuerdo, un bochorno que ninguno de los que hemos pasado por ahí supusimos que ocurriría nunca. Una incitación a la delación infame y sin ética alguna", sentencia Pedro Ruiz sin paños calientes.

"Ninguno de los presentadores o colaboradores que trabajan ahí son responsables, pero los jefes sí, tanto de la cadena como de la productora. Muchos piensan esto que digo yo y no se atreven a decirlo por las represalias. Yo lo hago aunque sé que me va a perjudicar", prosigue.

Por último, Pedro Ruiz culmina con un llamamiento urgente para frenar lo que es, para él, una erosión de los valores de TVE: "Espero que las estrellas actuales de la casa, algunas muy amigas mías, como Broncano, Buenafuente, Fortes, Silvia Intxaurrondo, Carlos del Amor, Cayetana Guillén, José Mota y otros muchos, no se queden callados. No sé si volveremos a vernos en la casa, pero no dejéis que esta situación empeore más con el silencio. Atentamente, por el prestigio de Televisión Española".

Pedro Ruiz y su mensaje a la TV publica pic.twitter.com/xN3OYuCcoU — TVMASPI (@sebas_maspons) May 14, 2025

Esta voz crítica contra 'La Familia de la Tele' llega en plena tensión interna en RTVE con varios rostros históricos en pie de guerra por el fichaje del universo 'Sálvame' y con una recogida de firmas en marcha por parte de trabajadores en activo para pedir la cancelación inmediata del formato.