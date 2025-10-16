Juan del Val rompe su silencio en 'El Hormiguero' sobre cómo ganó el Premio Planeta y lo que se lleva Hacienda

Juan del Val ha reaparecido en 'El Hormiguero' este jueves tras convertirse en el polémico ganador del Premio Planeta 2025 por su novela 'Vera, una historia de amor'. Y nada más ocupar su asiento de la mesa de actualidad que encabeza en el espacio de Antena 3 junto a su mujer, el escritor no ha dudado en aclarar si continuará en el programa tras hacerse con el millón de euros del galardón.

"Yo veía que había posibilidades, y ya al final de la gala vas viendo que aquello puede funcionar y claro, va creciendo la emoción, también el miedo. Pero tomé una decisión consciente, que era disfrutarlo", ha comenzado confesando el colaborador habitual de Pablo Motos sobre los momentos previos a escuchar su nombre como ganador de la noche.

Juan del Val sobre su futuro en 'El Hormiguero' tras ganar el Premio Planeta: "Ni siquiera es un planteamiento"

"Lo que no quería que me pasase es que, si me pasaba, luego decir ay no me acuerdo de nada, quería recordarlo todo. Cuando ya escuché el nombre y tenía que subir dije voy a ir caminando como me apetece caminar, despacio", ha asegurado Juan del Val, que ha llevado al espacio de Antena 3 la estatuilla para dejar que todos sus compañeros la pudiesen contemplar en persona.

¡Juan del Val ganó anoche el Premio Planeta 2025! ❤️ #LeivaEH pic.twitter.com/E9Tuiyl1l4 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 16, 2025

Tras esto, Tamara Falcó no tardaba en poner el foco en el elevado premio en metálico incluido en el prestigioso reconocimiento del Grupo Planeta. "Hoy he decidido entrar en el móvil y tenía como 400 y pico chats abiertos, pido perdón a todo el mundo que no he podido contestar", ha confesado el escritor antes de ser cortado por su compañera. "Ten cuidado porque es mucho dinero en metálico también. Si esos 400 mensajes te han empezado a escribir ahora...", bromeaba la hija de Isabel Preysler.

"La mitad para Hacienda, pero tampoco me voy a quejar", aclaraba entonces Juan del Val antes de que Pablo Motos pusiese sobre la mesa la duda de si continuará con su trabajo en televisión tras conseguir semejante cantidad dinero. "Hoy me han hecho un montón de preguntas sobre eso, sobre si seguiré en 'El Hormiguero' y con mi vida normal", explicaba entonces el ganador del Premio Planeta.

"Mi vida es maravillosa como para cambiarla, seguiré siendo guionista, si te parece bien seguiré viniendo a las tertulias", ha bromeado el colaborador habitual del espacio de Antena 3. "Eso sí, habrá algunos días que tenga que librar porque tengo una gira tío, que de verdad, he visto un poco lo que vamos a hacer y es imposible. Y he dicho que tenía que estar aquí los martes y los jueves", ha advertido el escritor.

A su vez, ha aclarado que también seguirá colaborando con total normalidad en el espacio de su mujer en La Sexta. "Estoy muy feliz de seguir, ni siquiera es un planteamiento, estaré aquí y también todos los sábados en 'La Roca", aseguraba entonces antes de que Nuria Roca le reprendiese por incluso pensar que ganar el premio le iba a permitir librar los fines de semana.