El corte de María del Monte a Pablo Motos por estas palabras en 'El Hormiguero': "Por ahí vamos mal"

María del Monte ha regresado a 'El Hormiguero' este jueves para cerrar la semana de entrevistas y presentar su nuevo sencillo 'Aguita de manantial'. Y durante su reencuentro con Pablo Motos, la cantante no ha dudado en volver a sincerarse sobre sus creencias espirituales y del más allá. Pero cuando el presentador ha tratado de poner un ejemplo para entender sus experiencias paranormales, la intérprete ha tenido que frenarlo de lleno por su desafortunada elección de palabras.

"Tengo una pregunta que si no te la hago reviento", comenzaba anunciando el conductor del espacio de Antena 3 poco después de dar la bienvenida a la vieja amiga del programa, preguntándole por el dinero que ha ganado a lo largo de los años por su popular sevillana 'Cántame'. Y la firme negativa de la cantante, destapando que "no se ha forrado" con ese tema, ha impactado a todos los presentes.

María del Monte se sincera en 'El Hormiguero' sobre sus experiencias paranormales: "En ocasiones desconfío"

"Pero si es la sevillana de las sevillanas", clamaba Pablo Motos desde la confusión antes de que María del Monte explicase "la trampa" que sufrió con esa canción. "No, porque ese tema fue el primero del disco de sevillanas que yo grabé" ha comenzado recordando. "Cuando tú grabas tu primer disco, normalmente casi todos, y digo casi todos para que no se ofenda nadie, son contratos leoninos...", ha lamentado la invitada.

¿Cobra algo María Del Monte por la mítica sevillana 'Cántame'? #MaríaDelMonteEH pic.twitter.com/qjAYsAzzUz — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 11, 2026

Así, ha confirmado que, debido a las condiciones de su primer contrato, no posee ningún tipo de derechos de autor del popular tema. "Y tú en tus ansias por querer estar ahí pues firmas lo que te pongan por delante, entonces las condiciones no eran las mejores", ha asegurado la cantante desde el espacio de Antena 3. "Pero no voy a engañar a nadie, que gané dinero en los royalties porque tuve la suerte de que la gente compró muchos discos", ha puntualizado.

Ha sido entonces cuando María del Monte se ha sincerado sobre su fuerte creencia en los espíritus y las ocasiones en las que siente "que no está sola", asegurando al escéptico presentador que puede comprobar con certeza cuando se encuentra rodeada de alguien del más allá. "Yo en ocasiones también desconfío y requiero de la presencia de una tercera persona para que lo confirme", ha asegurado la andaluza.

"Tú estás en un sitio y te viene de repente el olor de una persona...", ha insistido ante Pablo Motos, que en ningún momento ha dado su brazo a torcer con la cantante. Así, el conductor de 'El Hormiguero' se ha limitado a achacar que en esas ocasiones el cerebro humano recupera sensaciones que ya ha vivido llegando a engañarnos.

Ha sido entonces cuando ha lanzado un desafortunado ejemplo por el que María del Monte ha tenido que pausar el debate. "Te voy a poner un ejemplo, a ti te roban...", ha comentado sin poder terminar la frase pues la cantante le ha parado los pies de inmediato. "Hombre, no me pongas ese ejemplo. Por ahí vamos mal", ha señalado con sorna la invitada, haciendo clara referencia al robo de su casa en 2023, cuyo presunto autor fue su sobrino Antonio Tejado.