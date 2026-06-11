Pablo Motos sorprende a Malú con una encerrona en 'El Hormiguero': "Estamos en directo, no me puedes parar a la mitad"

Malú ha regresado a 'El Hormiguero' este miércoles para presentar 'Quince', su nuevo trabajo discográfico que conmemora sus 15 años de trayectoria además de ser su decimoquinto álbum de estudio. Y durante su visita, Pablo Motos ha terminado poniendo a la cantante contra las cuerdas al destapar una desagradable anécdota sobre la cual ha terminado sincerándose, explicando con detalles uno de los conciertos más tensos de su carrera.
"Con 15 años empiezo a grabar. Todo es acelerado y sin premeditación. Y yo lo de cantar lo hacía absolutamente para no ir al colegio, pero ni me había preparado ni era un sueño recurrente en mi vida", ha comenzado explicando la intérprete al inicio de la noche sobre sus inicios en su música, cuando en plena adolescencia tuvo que sobrellevar el éxito de su tema 'Aprendiz'. "Te dan herramientas, al final pasas una vida entera pretendiendo controlar algo que no eres", ha confesado.
Malú, obligada a rememorar en 'El Hormiguero' un embarazoso episodio de sus inicios en la música: "Me quise morir"
No fue hasta más tarde cuando Pablo Motos puso contra las cuerdas a su invitada al compartir con el público una embarazosa anécdota relacionada con la comida que habían compartido minutos antes de comenzar 'El Hormiguero'. "David de Jorge, que es un crack, ha traído chistorra, pollo, lechazo, pan de pueblo… Y se nos ha ido", comenzó bromeando el presentador. "Ahora me encuentro un poco regu", confesaba rápidamente Malú.
"¿Lo puedo contar?", ha preguntado entonces el presentador haciendo referencia a un complicado episodio de la artista sobre los escenarios relacionado con el momento de indigestión que estaban viviendo. "Estamos en directo. Entonces, no me puedes parar a la mitad", le ha advertido Motos ante la duda que la artista estaba mostrando en su respuesta. "Yo era muy pequeña, ya no me pasa", se ha apresurado entonces a aclarar la cantante.
Así, Pablo Motos ha puesto en contexto a los espectadores sobre un concierto que Malú hizo "hace muchos años". "Comiste bastante. Y en el momento de agradecer en el concierto, te salió un provechito", ha señalado el presentador entre risas sobre la accidentada despedida que vivió la intérprete. "Salió más aire del previsto", ha confirmado la invitada, visiblemente mortificada por rememorar dicha escena y compartirla con el público. "Al final, estás todo el rato trabajando el diafragma, cantando y cuando fui a hablar, por el motivo que sea… Me quise morir", ha terminado asegurando.
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