'Cifras y Letras' duplica sus emisiones en La 2: El cambio de programación que RTVE pondrá en marcha desde esta semana

RTVE vuelve a cambiar la estrategia de emisión de 'Cifras y Letras' en La 2 con la intención de otorgarle un mayor protagonismo en parrilla dados sus buenos resultados de audiencia a pesar de que en verano las entregas ofrecidas no son de estreno, sino segundos pases de los programas más destacados.

Sin ir más lejos, este martes, 4 de agosto, el formato cultural alcanzó un destacado 6,8% de share y casi 600 mil telespectadores de media; con un potente 7,5% de share entre el target de 25 a 44 años, su principal perfil. Por mercados, la emisión sobresalió en Valencia (10,2%), Madrid (9,1%) y Euskadi (8,7%).

Así, con estas excelentes métricas, la dirección de RTVE ha tomado la determinación de ampliar la cuota de pantalla de 'Cifras y Letras' en las noches de La 2 durante todo el mes de agosto tal y como ha podido verificar El Televisero. Se ofrecerán dos capítulos de redifusión por jornada en un cambio de programación que se aplicará a partir de este próximo viernes 7 de agosto, coincidiendo con el fin de todas las entregas de 'Jeopardy', que supondrá, en consecuencia, un adelanto de la reposicion de 'Trivial Pursuit'.

19:40 horas - 'El cazador' (reposición)

20:50 horas - 'Trivial Pursuit' (reposición)

21:35 horas - 'Cifras y letras' (reposición)

22:10 horas - 'Cifras y letras' (reposición)

La cadena pública encajará esa doble entrega del concurso desde las 21:35 hasta las 22:40 horas aproximadamente. Está por ver si la estrategia en cuestión continuará más allá del verano, de cara a septiembre, con el arranque de la nueva temporada televisiva. Entonces, La 2 reanudará los episodios de estreno del espacio conducido por Aitor Albizua.

Esta duplicación solo se producirá de lunes a viernes tal y como se ha anunciado de manera oficial. Si bien, en cuanto a los sábados, nuevo día de emisión incorporado recientemente, 'Cifras y Letras' ofrecerá un único programa de reposición como viene ocurriendo hasta ahora.