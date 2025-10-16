Lista con los invitados de 'El Hormiguero' la semana del 20 al 23 de octubre en Antena 3 contra 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 20 al jueves 23 de octubre a partir de las 21:50 horas. Y tras su segunda semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador se reencontró con JJ Vaquero y Goyo Jiménez, volvió a recibir a Susanna Griso, disfrutó de la nueva música de David Bustamante en plató y cerró la semana por todo lo alto con la visita de Leiva, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita del seleccionador nacional Luis de la Fuente, que repasará alguno de sus logros con la Roja desde su nombramiento en 2022, mientras que el martes queda reservado para el grupo Taburete, que regresará al espacio de Antena 3 con nueva música bajo el brazo.

El miércoles llega el turno de Blanca Suárez y Manu Ríos, que visitarán a Pablo Motos para presentar la segunda temporada de 'Respira', que llegará a Netflix próximamente. El jueves, Isabel Preysler será la encargada de cerrar la semana de entrevistas para presentar 'Mi verdadera historia', sus esperadas memorias.

La semana que viene:

🔥 LUNES: Luis de la Fuente

🔥 MARTES: Taburete

🔥 MIÉRCOLES: @blancasuarezweb y Manu Ríos

🔥 JUEVES: Isabel Preysler

Lunes 20 - Luis de la Fuente

Luis de la Fuente abrirá la semana de entrevistas de 'El Hormiguero' el próximo lunes haciendo un repaso de su prolífica carrera, especialmente de su trabajo como seleccionador nacional desde su nombramiento a finales de 2022. Así, el exfutbolista reflexionará junto a Pablo Motos sobre algunos de sus mayores logros como la Eurocopa de 2024 o la Nations League de 2023, así como su preparación para el Mundial 2026.

Martes 21 - Taburete

El martes llega el turno de Taburete, que regresarán al espacio de Antena 3 para presentar su sexto álbum de estudio 'El perro que fuma', que verá la luz el próximo 28 de noviembre. A su vez, el dúo formado por Willy Bárcenas y Antón Carreño adelantará algún que otro detalle sobre su próxima gira de conciertos a nivel nacional.

Miércoles 22 - Blanca Suárez y Manu Ríos

El miércoles queda reservado para Blanca Suárez y Manu Ríos, que acudirán a 'El Hormiguero' antes del estreno de 'Respira' en Netflix el próximo viernes 31 de octubre. El drama médico, encabezado por el dúo de actores, Najwa Nimri y Borja Luna entre otros sigue de cerca la lucha de un hospital público en Valencia contra la privatización.

Jueves 23 - Isabel Preysler

El jueves, Isabel Preysler será la encargada de poner el broche final a la semana con un lanzamiento muy esperado: el de sus primeras memorias. A través de 'Mi verdadera historia', la socialité desmiente los rumores y mitos que la han perseguido durante su mediática vida, sincerándose de lleno sobre alguno de sus episodios más duros.