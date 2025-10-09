Lista con los invitados de 'El Hormiguero' la semana del 13 al 16 de octubre en Antena 3 contra 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 13 al jueves 16 de octubre a partir de las 21:50 horas. Y tras su segunda semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador se reencontró con Duki, recibió por primera vez a Jeremy Allen White en sustitución de Marc Márquez tras su accidente, puso el toque musical a la semana con Ana Mena y el broche final de la mano de José Sacristán, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita de JJ Vaquero y Goyo Jiménez, que regresarán al espacio de Antena 3 para aportar su habitual toque de humor. El martes queda reservado para Susanna Griso, que volverá a visitar a Pablo Motos pocos días después de haber anunciado su compromiso con Luis Enríquez.

El miércoles llega el turno de David Bustamante, que regresará al programa de las hormigas para presentar su nueva música. El jueves, Leiva pondrá el broche final a la semana haciendo una parada en el espacio de Pablo Motos antes de su último concierto en España con el Tour Gigantes, que tendrá lugar en Barcelona el próximo 8 de noviembre.

Lunes 13 - JJ Vaquero y Goyo Jiménez

El lunes, 'El Hormiguero' arrancará una nueva semana en clave de humor gracias a la visita de JJ Vaquero y Goyo Jiménez, que se reencontrarán con Pablo Motos para presenta su nueva película 'Sujñetame el cubata'. El dúo de humoristas vuelve a coincidir en esta comedia que llegará a los cines el próximo 17 de octubre.

Martes 14 - Susanna Griso

El martes queda reservado para Susanna Griso, que se reencontrará con Pablo Motos pocos días después de haber anunciado su compromiso con Luis Enríquez Nistal . Y es que la conductora de 'Espejo Público' se convirtió en noticia después de su 56 cumpleaños al confirmar que se dará el sí quiero en unos meses con el empresario tras 7 meses de relación.

Miércoles 15 - David Bustamante

El miércoles queda reservado para David Bustamante, que regresará a 'El Hormiguero' para adelantar todos los detalles sobre su nueva gira de conciertos por teatros en España. El intérprete presentará oficialmente el Tour Inédito, en el que presentará los nuevos temas de su próximo álbum de estudio, cuya fecha está aún por confirmar.

Jueves 16 - Leiva

El jueves Leiva será el encargado de cerrar la semana de entrevistas justo antes de su último concierto en España con el Tour Gigantes. Acudirá de nuevo al espacio de las hormigas para presentar su nueva película documental 'Hasta que me quede sin voz', en la que muestra su lado más íntimo entre la creación de su música y que llegará a los cines el próximo 17 de octubre.