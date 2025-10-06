'El Hormiguero' se queda a última hora sin su invitado estelar de la semana por este grave motivo

El grave accidente que Marc Márquez sufrió este fin de semana durante su participación en el Gran Premio de Indonesia ha obligado a 'El Hormiguero' a trastocar su lista de invitados de esta semana. Sin bien Pablo Motos anunció el pasado jueves que se reencontraría con el nueve veces campeón de MotoGP, las lesiones del piloto tras su caída han obligado al presentador a buscar un sustituto de última hora.

El joven piloto español ha regresado a España con dos ligamentos de la clavícula derecha rotos tras ser embestido por Marco Bezzecchi durante la competición en Indonesia. Un diagnóstico que el campeón de MotoGP ha celebrado pese a la gravedad. "No puedo decir que esté muy bien, pero dentro de lo malo me ha salido barato", aseguró tras el incidente ante los micrófonos de Dazn.

Jeremy Allan White ocupará el hueco de Marc Márquez este martes en 'El Hormiguero'

Pablo Motos y Marc Márquez en 'El Hormiguero'

Una complicación que ha obligado a pausar su agenda, en la cual figuraba su visita a 'El Hormiguero' de este martes 7 de octubre, donde iba a reencontrarse con Pablo Motos tras haber conseguido su noveno título de campeón del mundo en la categoría reina del motociclismo. En su lugar, el espacio de Antena 3 hará una visita improvisada a Hollywood al recibir al actor Jeremy Allan White, tal y como han anunciado a través del sitio web del programa.

El estadounidense visitará por primera vez el programa de las hormigas para presentar su nuevo estreno en la gran pantalla, la película 'Springsteen: Deliver me from nowhere', que llegará a los cines el próximo 24 de octubre. El también protagonista de 'The Bear' en HBO adelantará todos los detalles de este film que narra uno de los momentos clave en la vida y carrera de Bruce Springsteen.

La cinta, a la que se suman otros rostros como Scott Cooper o Odessea Young, narra el período de creación del álbum 'Nebraska', uno de los trabajos que marcaron un punto de inflexión en la carrera del intérprete estadounidense, siendo una de sus obras más alabadas por la crítica y que mayor reconocimiento del público ha obtenido.

Por lo que habrá que esperar para conocer si la parada de Marc Márquez en 'El Hormiguero' se aplazará para otro momento de esta temporada cuando el piloto haya superado su revés de salud. Cabe destacar que, en el momento de la caída, el de Cervera impactó sobre el asfalto deslizándose de culo, pero al aterrizar en la grava comenzó a dar vueltas sobre sí, golpeando con fuerza su hombro contra la tierra.