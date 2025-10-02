Lista con los invitados de 'El Hormiguero' toda la próxima semana en Antena 3 contra 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 6 al jueves 9 de octubre a partir de las 21:50 horas. Y tras su segunda semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador entrevistó una vez más a Carmen Maura, se reencontró con Luis Zahera, repasó la actualidad política con Vicente Vallés y despidió la semana junto a Gloria Estefan, ablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Duki, que regresará al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo documental 'Rockstar Duki' en Netflix. El martes, Marc Márquez se reencontrará con Pablo Motos justo después de conseguir su noveno título de nampeón del mundo de MotoGP.

El miércoles queda reservado para Ana Mena, que visitará una vez más el programa de las hormigas con nueva música bajo el brazo, su esperado nuevo single 'Lárgate'. El jueves, José Sacristán será el encargado de cerrar la semana de entrevistas presentando 'El hijo de la cómica', su nueva obra de teatro que presentará el próximo 24 de octubre.

Lunes 6 - Duki

El lunes, 'El Hormiguero' abrirá sus puertas una vez más a Duki, que hará parada en el espacio de Antena 3 en mitad de su exitosa gira de conciertos por España. Lo hará para presentar su último lanzamiento de la mano de Netflix, un documental sobre su día a día en el estrellato titulado 'Rockstar Duki'.

Martes 7 - Marc Márquez

El martes, Marc Márquez se reencontrará con Pablo Motos justo después de proclamarse campeón de Moto GP 2025, siendo esta la novena ocasión en la que se hace con el título. Así, desvelará sus planes de cara a las cinco carreras que tiene por delante para cerrar su primera temporada compitiendo en la categoría reina del motociclismo junto al Dubati Lenovo Team.

Miércoles 8 - Ana Mena

El miércoles queda reservado para Ana Mena, que regresará a 'El Hormiguero' con nueva música bajo el brazo. La cantante desvelará todos los detalles de 'Lárgate', su nuevo sencillo que servirá de adelanto de su nueva etapa musical, además de rememorar el final de la gira Bellodrama, que culminó en el Wizink Center con un cartel de sold out.

Jueves 9 - José Sacristan

Y el jueves, José Sacristán será el encargado de poner el broche final a la semana de entrevistas para presentar 'El hijo de la cómica', su nueva obra de teatro que verá la luz el próximo 24 de octubre en Avilés y que llegará a Madrid a partir de abril de 2026. El actor adelantará todos los detalles sobre esta adaptación de 'El tiempo amarillo' de Fernando Fernán-Gómez que ahora lleva a los escenarios.