Pablo Motos pide perdón a Lucas, de Andy y Lucas, por sus palabras en 'El Hormiguero': "A veces va más deprisa la boca que la cabeza"

Este jueves, 25 de septiembre, Pablo Motos ha recibido en 'El Hormiguero' a Álex González. El actor ha visitado el programa de Antena 3 para presentar su última película, 'La sospecha de Sofía', que se estrenará en los cines en próximo 3 de octubre.

Aunque el tema con el que Pablo Motos ha querido abrir la entrevista ha sido con su reciente operación de nariz. Y es que, hace tan solo unos días el actor era intervenido para corregir un problema causado por el boxeo que practica. A raíz de esto, el presentador hacía un desafortunado chiste por el que, minutos después, se veía obligado a pedir perdón.

"Me han dicho que te acabas de operar de la nariz por el boxeo. Te ha quedado mejor que al de Andy y Lucas te tengo que decir", ha espetado el valenciano. Un comentario que ha dejado a su invitado descolocado: "Empezamos fuerte, eh". Cabe recordar que el cantante Lucas González se sometió a una operación de nariz que no acabó nada bien. Según ha explicado él mismo en varias ocasiones, el motivo de sus complicaciones es que "no fue buen paciente" y no siguió las recomendaciones médicas.

Pablo Motos pide perdón a Lucas González

Precisamente fue en ‘'El Hormiguero' donde, roto de dolor, el cantante desveló las críticas y los memes que había sobre él y su nariz en redes sociales. Al ser consciente de que se había pasado de frenada, Pablo Motos entonó el mea culpa hacia Lucas: "Perdón, es lo primero que se ha pasado por la cabeza. A veces va más deprisa la boca que la cabeza".

Álex González explicó que el motivo de su operación, no fue "por estética", sino "para respirar mejor, fue 10 días". A raíz de esto, el presentador reconoció que él "también la tengo rota del boxeo". "A mí me pasó, cuando me la rompieron, que al sonarme los mocos sonaba distinto", bromeó el conductor de 'El Hormiguero'.

Ante esto, el actor le preguntó si ese día tuvo que presentar el programa. A lo que Pablo Motos contestó: "Fue un viernes y tuve el sábado y el domingo para que eso cogiera más color". "Yo voy en tiempo récord, porque solo tenía este momento de trabajo para operarme. Pregunté si iba a poder hablar en 'El Hormiguero' y me la jugué", sentenció.