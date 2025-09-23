María Patiño utiliza a Pablo Motos para comparar su despido de Telecinco con el de Jimmy Kimmel

Hace unos días, Pablo Motos no dudó en aprovechar el despido de Jimmy Kimmel en la ABC americana tras haber criticado el uso partidista del asesinato de Charlie Kirk para dejar entrever que a él se lo habían intentado cargar en 'El Hormiguero'. Algo a lo que María Patiño también ha querido entrar al recordar lo que le pasó a ella.

Así, tras la polémica generada por la cancelación del cómico y presentador del late show 'Jimmy Kimmel Live!', Pablo Motos quiso analizar y hablar de lo sucedido en su tertulia del jueves con Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y Tamara Falcó.

"A mí se me ha intentado cargar tanto por el PP como por el PSOE. En eso no hay una diferencia", soltó entonces Pablo Motos después de que Cristina Pardo pusiera sobre la mesa que en nuestro país los partidos políticos siempre presionan a diferentes profesionales y programas para tratar de evitar que se les ataque.

Tras leer la confesión de Pablo Motos, María Patiño no dudó en manifestarse sobre este asunto, horas antes de conocerse que finalmente Disney ha reculado y volverá a recuperar el programa. La presentadora de 'No somos nadie' ha sido muy clara al recordar que ella si que vivió algo parecido a lo de Jimmy Kimmel con su despido de Telecinco. "A mi me cargaron", escribía la presentadora de 'No somos nadie' (TEN) en su cuenta de "X" en un mensaje con miles de interacciones.

Cabe recordar que tras la cancelación de 'Sálvame' en junio de 2023, María Patiño fue la única miembro del equipo titular del programa y de las protagonistas de 'Sálvese quién pueda' en Netflix en mantenerse en Telecinco pues siguió presentando 'Socialité'. No obstante, en diciembre de ese mismo año la presentadora dijo adiós para siempre de la audiencia del programa que producía La Fábrica de la tele (actual La Osa Producciones Audiovisuales) después de que Mediaset decidieran despedirla tanto a ella como a Nuria Marín.

Mucho se ha hablado sobre los motivos de la cancelación de 'Sálvame' y del veto de Mediaset a todos los rostros de 'Sálvame'. Aunque uno de ellos siempre fue el político pues se consideró que el grupo quiso dar un giro hacia la derecha para aupar a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno.