'No somos nadie' denuncia el "machismo" de 'De Viernes' contra Mar Flores y filtra a su invitado de esta semana

La entrevista de Carlo Costanzia el pasado viernes en 'De Viernes' ha generado muchas reacciones y muy pocas positivas. Son muchos los que no dudaron en tachar de "machismo" al espacio de Santi Acosta y Beatriz Archidona. Y eso es lo que han hecho este lunes en 'No somos nadie' tanto Kiko Matamoros como María Patiño.

"Hacía tiempo que no sentía tanta vergüenza al ver una entrevista, hacía tiempo que no sentía tanto machismo en prime time. Hacía muchísimo tiempo que no veía tanta complicidad por parte de algunos compañeros de la profesión con el protagonista", empezaba reconociendo María Patiño en el arranque de 'No somos nadie'.

Asimismo, María Patiño no dudaba en lanzar una pulla a Telecinco. "Tengo la sensación de que seguimos en los años 90, pero en este programa estamos en el 2025", añadía la presentadora. "Fue como un viaje en el túnel del tiempo, yo creo que hacía 25 años que no se repetía este patrón en un plató de televisión", apostillaba Kiko Matamoros.

"Tuve una sensación de vergüenza ajena tremenda, aquello fue un diluvio de caspa porque me pareció repulsivo todo. El discurso, los silencios cómplices, las risas, los aplausos, la no interrupción y el no señalamiento de determinadas actitudes. Dice que va a demandar a Mar Flores y yo creo que Mar Flores tiene suficientes motivos para demandarle a él, al programa, a la cadena y al grupo por violencia de género", sentenciaba Matamoros.

María Patiño y Kiko Matamoros, muy duros con 'De Viernes'

Antes de seguir escuchando a sus compañeros, María Patiño volvía a criticar lo que se vio en 'De Viernes'. "Más allá de que uno pueda cuestionar o no a Mar Flores porque evidentemente creo que no es una persona a la que haya que santificar, pero la entrevista del viernes respalda ese tono ácido, machista y asqueroso que Mar Flores denuncia en ese libro que parece ser que vivió hace años y que lo hemos vuelto a vivir, ella y todos, en el presente", concluía la presentadora de 'No somos nadie'.

Después era Belén Esteban la que defendía que Ángela Portero fue la única colaboradora de 'De Viernes' que intentó hacer bien su trabajo y no la dejaron. "Me pareció vergonzoso Lydia Lozano, compañera a la que quiero y tengo cariño, me pareció vergonzoso escuchar a Lydia y me pareció vergonzoso Terelu Campos como cambiaba la cara cuando la cámara le enfocaba. Y a mi me daría, no voy a decir miedo, pero si preocupación de tener un consuegro como el que tiene Terelu Campos", confesaba Belén Esteban.

Kiko: "tuve una sensación de vergüenza ajena tremenda, aquello fue un diluvio de caspa".#NoSomos22S pic.twitter.com/qFNSPNOokV — TEN TV (@TENtv) September 22, 2025

Además, la presentadora de 'No somos nadie' ha avanzado el supuesto bombazo que 'De Viernes' tiene previsto esta semana. "Carlo Costanzia hijo se sentará a contestar a su madre y no sé si a su padre", ha anticipado María Patiño respecto a la identidad del explosivo invitado del próximo viernes, 26 de septiembre, que todavía no ha oficializado Mediaset.





