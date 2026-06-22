La 1 de RTVE cierra un récord de audiencia anual tras recuperar en la programación una de sus clásicas ofertas

La Selección Española volvió a dopar a lo bestia los resultados de audiencia de La 1 de RTVE este domingo, 21 de junio, con un promedio del 23,7% de cuota de pantalla en el cómputo global del día. Se trató del mejor dato diario desde abril de 2025, cuando tuvo lugar la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona.

El segundo partido de España en el Mundial 2026 -el primero que se saldó en victoria con una gran goleada (4-0) a Arabia Saudí- se disparó a un espectacular 55,9% de cuota de pantalla en La 1 y congregó a casi 8 millones de espectadores de media. 11,3 millones de ciudadanos conectaron en algún momento con el encuentro deportivo, que se alza como la emisión más vista del año en televisión. Con la suma de Teledeporte, las cifras se elevaron a 8.729.000 televidentes y a un 61,7% de share.

La Roja golea y ARRASA en audiencias en @la1_tve



⚽️ El España-Arabia Saudí es LO + VISTO del año en TV con un 55.9% de share y una media de 7.909.000 espectadores



⚽️ Más de 11.3 millones de espectadores conectaron en algún momento con el Mundial #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/umpJDy2KaC — Dos30' (@Dos30TV) June 22, 2026

El minuto de oro de la jornada de este domingo se produjo al final del choque, a las 19:59 horas, con 8.665.000 espectadores y un 60,9% de cuota de pantalla en La 1 de TVE. Tras el partido, el post mantuvo grandes registros con más de 3,4 millones de seguidores y un 31,3% de media. Antes, en la previa, el espacio conducido por Lara Gandarillas y Marcos López también se impuso al resto de opciones televisivas con casi 1,2 millones de fieles y un 12,6%. Estos datos catapultaron a la cadena pública principal a un 45,9% en la franja de tarde.

El efecto arrastre del España-Arabia Saudí se extendió a la segunda edición del 'Telediario', que lideró con uno de sus mejores resultados en mucho tiempo. Presentado por Lourdes Maldonado y Marc Sala, obtuvo un destacado 19,3% de cuota de pantalla y superó la barrera de los 2 millones de espectadores.

Un buen colchón que impulsó, a partir de las 22:00 horas, a 'La Película de la Semana', que regresó a la programación de La 1 de RTVE por todo lo alto tras su impasse. La cinta de estreno 'Amenaza en el aire' lideró la noche dominical con un 15,2% de cuota y 1.627.000 telespectadores de media. De este modo, firmó un récord anual y su segundo mejor registro de toda la temporada.

El clásico contenedor cinematográfico dominó el séptimo prime time de la semana de manera hegemónica frente a la serie turca 'Una nueva vida' en Antena 3 (10,1% y 789.000) y el especial de 'El Precio Justo: La casa por la ventana' en Telecinco (9,1% y 883.000).