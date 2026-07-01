María Patiño desmonta la "jugada maestra" de Mediaset al comprar 'El Rosco' y lanza un augurio nada alentador

Hace un mes, Mediaset España anunciaba que estaba preparando un nuevo concurso que tendrá 'El Rosco' como "elemento final y principal". Un anuncio que llegaba en medio del conflicto legal de 'Pasapalabra', que seguirá en Antena 3 pero sin 'El Rosco' como prueba final. En su lugar, el concurso presentado por Roberto Leal estrenó hace unas semanas 'AlaZ'.

Fue el pasado 21 de mayo, cuando el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que se prohibía a Antena 3 continuar con las emisiones de 'Pasapalabra' manteniendo 'El Rosco' como prueba final. Poco después de conocerse el fallo del alto tribunal, Mediaset daba un golpe en la mesa y suscribía un acuerdo con la productora MC&F, empresa titular de la mítica prueba, para así recuperar sus derechos.

Con el fallo, el Supremo ratificaba la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que en 2022 dictaminó que 'Pasapalabra' no se podía ofrecer con su prueba más emblemática, ya que se vulneraban los derechos de propiedad intelectual de la factoría MC&F. Los magistrados avalaron que 'El Rosco' es una creación original de los autores Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, que los derechos pertenecen exclusivamente a la compañía holandesa MC&F y que, por tanto, no son titularidad de la británica ITV, con la que Atresmedia firmó el contrato de explotación.

La reacción de María Patiño a la compra de 'El Rosco' por Mediaset

Horas después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, Mediaset confirmaba su acuerdo con la compañía holandesa para hacerse con los derechos de 'El Rosco'. Ahora, la idea del grupo de comunicación italiano, es ponerse a trabajar en un concurso nuevo que incluya esta prueba como prueba principal. Aunque no podrá utilizar la marca de 'El Rosco', cuya titularidad vigente es de la compañía ITV, ni contar con el resto de pruebas que forman parte del concurso que actualmente emite Antena 3. Por su parte, la cadena de Atresmedia podrá continuar ofreciendo el concurso, pero sin su prueba estelar.

En su lugar, hace unas semanas estrenó una nueva prueba final, 'AlaZ'. Lejos de resentirse en audiencias, el programa presentado por Roberto Leal ha continuado barriendo en su franja de emisión. Falta por ver si Mediaset consigue una buena acogida con su nuevo concurso, del que todavía no se conoce nada, ni en qué consistirá, ni cuando comenzará, ni siquiera quién lo presentará. Aunque, para María Patiño, su ex cadena ha cometido un grave error al comprar 'El Rosco', así lo ha dejado claro a través de sus redes sociales.

"Pensar que la jugada maestra era comprar 'El Rosco', es no tener conciencia de la auténtica pérdida", ha escrito María Patiño en su cuenta de X, criticando así la maniobra de Mediaset. Habrá que esperar un tiempo para ver si la periodista está en lo cierto y los datos acompañan, o no, a este nuevo concurso.