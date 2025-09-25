Lista con los 4 invitados de 'El Hormiguero' toda la próxima semana en Antena 3 contra 'La Revuelta'

El plató de 'El Hormiguero' volverá a llenarse de nuevos invitados la próxima semana en Antena 3. Pablo Motos ya ha confirmado este jueves quiénes son los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 29 de septiembre al jueves 2 de octubre a partir de las 21:50 horas.

El programa de Antena 3 contará con un nuevo listado de estrellas nacionales: Carmen Maura, Luis Zahera, Vicente Vallés y Gloria Estefan serán los protagonistas de las próximas emisiones, con los que Pablo Motos tratará de conservar el liderazgo en su cuarta semana de batalla esta temporada con 'La Revuelta' de David Broncano en TVE.

Lunes 29 - Carmen Maura

Arranca la semana con la visita de la actriz Carmen Maura para hablar de 'Vieja Loca', la nueva película que protagoniza y que se estrena en cines el próximo 10 de octubre. La cinta de terror y suspense cuenta la historia de un hombre al que su ex novia le pide que cuide a su madre senil, Alicia. Lo que empieza como un acto de compasión se convierte rápidamente en una pesadilla para él.

Martes 30 - Luis Zahera

Es el turno de la visita del actor Luis Zahera para hablar de 'Animal', la nueva serie que protagoniza y que se estrena el 3 de octubre en Netflix. En este nueva ficción, Zahera interpreta a un veterinario rural gallego que, ante la crisis del mundo del campo, se queda sin clientes porque sus vecinos ya no pueden pagarle.

Miércoles 1 - Vicente Vallés

El periodista y escritor Vicente Vallés vuelve de nuevo a 'El Hormiguero'. El presentador de 'Antena 3 Noticias 2' acudirá para presentar La Caza del Ejecutor, su nueva novela que se publica ese mismo día. Tras el éxito de Operación Kazán, su anterior libro, con La caza del ejecutor se consolida como uno de los narradores del panorama actual. La historia arranca con el asesinato de un alto responsable del espionaje ruso a manos de un ejecutor de traidores. Su asesinato no es solo el primero. Las víctimas saben demasiado sobre un plan que pondría a Europa al borde de una guerra.

Jueves 2 - Gloria Estefan

Se cierra la semana con una estrella internacional de la canción latina, la cantante Gloria Estefan. La artista cubana será la cabeza de cartel de las celebraciones que prepara la Comunidad de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad y ofrecerá un concierto gratuito el próximo 5 de octubre en la Plaza de Colón de la capital, en el marco de las actividades culturales organizadas con motivo de dicha festividad.