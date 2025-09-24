Pedro J. Ramírez utiliza 'El Hormiguero' para cargar contra TVE por sacar a España de Eurovisión si va Israel

Este martes, 22 de septiembre, 'El Hormiguero' ha recibido por primera vez a Pedro J. Ramírez. El periodista ha acudido al programa de Pablo Motos en Antena 3 para "celebrar sus 45 años como director". Además de para promocionar su último libro, 'Por decir la verdad: el precio de un periodismo insobornable'.

El exmarido de Ágatha Ruiz de la Prada explica en el libro cómo el poder, "tanto de izquierdas, derechas o centro siempre quiere que la prensa le favorezca, y si les criticas se ponen en contra. Tienen formas de incomodar a la prensa". Y asegura que "todos los problemas que he tenido siempre en los periódicos han sido por decir la verdad".

"Yo he tenido que fundar 'El Español' junto con algunos de mis compañeros gracias a los 25 años que me pagaron de indemnización por 'El Mundo'. Yo sé que publicar a veces algunas cosas no me conviene, en términos convencionales. Puedo perder amigos o tener problemas con personas cercanas o anunciantes del periódico. Cuando tienes una noticia relevante y verdadera, eres prisionero de publicarla", asegura.

.@pedroj_ramirez explica los métodos que usan los gobiernos para presionar a un periodista incómodo #PedroJEH pic.twitter.com/Motpos81Ei — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 23, 2025

Pedro J. Ramírez carga RTVE por su decisión sobre Eurovisión

Poco tardó Pedro J. Ramírez en empezar a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Para ello lanzó una pregunta al público: "¿Vosotros creéis que España funciona ahora?". El público presente en la grada respondió negativamente. Tras lo cual dijo: "La mayoría creemos que funciona mal y yo creo que Sánchez se ha equivocado en dos cosas: traer más turistas y traer inmigrantes que hagan los trabajos que los españoles no quieren hacer. Por eso España está en situación de colapso".

Pero no solamente el Gobierno fue víctima de los ataques y las críticas del periodista. También lo fue RTVE, contra la que cargó por su decisión de retirarse de Eurovisión en el caso de que Israel continúe participando. "El tema de Eurovisión nos interesa a todos porque es un evento que nos llama la atención y ahora quieren que abandonemos", comenzó diciendo Pedro J. Ramírez.

En su opinión, "uno de los obstáculos por lo que la mayoría de países no lo exigen es porque quien está en Eurovisión no es Netanyahu, ni siquiera el estado de Israel, es la televisión pública de Israel. Y resulta que Netanyahu tiene enfilada a la TV pública de Israel, ha intentado privatizarla… a ver si va a resultar que la tele pública de Israel es más independiente que la televisión pública española", sentenció, sumándose así a las críticas a TVE por, según algunos, su falta de imparcialidad.