Risto Mejide no nombra a TVE pero este encendido palo en 'Todo es mentira' parece que va para ellos

Risto Mejide se ha mostrado muy duro señalando indirectamente a periodistas y medios de comunicación, ante la cobertura sobre los fallos en el sistema de las pulseras antimaltrato. El presentador de 'Todo es mentira' se ha despachado también con la ministra Ana Redondo, quien ha garantizado que las pulseras "no han fallado".

"Nosotros hemos solicitado esos datos porque no nos costa que haya quebrantamiento de condena en la causa para poner en libertad al agresor haya sido precisamente estas incidencias técnicas. Estamos rodeados de falsedad, de bulos. Ninguna mujer con el dispositivo ha sido asesinada, y así queremos que siga siendo", ha defendido la ministra socialista en la Cadena Ser.

Unas palabras que han indignado a Risto Mejide, quien le ha contestado duramente: "Claro como ninguna mujer ha sido asesinada, entonces estaban todas tranquilas, ¿verdad? Afortunadamente no han sido asesinadas, pero eso no significa que no se hayan sentido inseguras, que los dispositivos hayan funcionado. Eso no significa que su cargo esté en entredicho y eso no significa que nos esté volviendo a intentar engañar".

El recado de Risto Mejide a la competencia: "Me parece absolutamente obsceno e indecente"

Risto Mejide en 'Todo es mentira'

Además, el publicista ha explicado que "en 'Todo es mentira', hemos hablado con una mujer maltratada y usuaria de estos dispositivos, con dos extrabajadoras de Cometa, hemos recibido mensajes de otros 9 trabajadores y extrabajadoras, hemos hablado con dos abogadas especializadas en violencia de género y todos contradicen a la ministra".

Pero, lejos de quedarse ahí, Risto Mejide también ha atizado a los medios de comunicación que han respaldado a Ana Redondo y al Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque ha empezado dejando claro que "es una opinión personal", a continuación se ha despachado de lo lindo: "A mí me parece absolutamente obsceno e indecente que haya medios de comunicación o periodistas que sigan repitiendo a pies juntillas lo que diga la ministra".

"A estas alturas, uno no puede negar la evidencia", ha asegurado. Si bien ha añadido: "Otra cosa distinta es que tengan una línea editorial, algo que es completamente respetable. Pero supeditar tu trabajo a repetir como un loro lo que está diciendo una ministra que flagrantemente está mintiendo a la ciudadanía, me parece algo indecente y obsceno. Allá cada cual con su conciencia".

Aunque no ha dado nombres, todas las miradas estaban puestas en los periodistas de TVE, como Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz o Jesús Cintora. A la pregunta de Pilar Rahola de si le sorprendía, él ha dejado claro que "no", pero considera que "hay temas demasiado graves como para seguir militando. Creo que la militancia se debería de dejar al margen". "Es más grave la ilusión de protección que la desprotección en sí misma. Si esas mujeres hubiesen sabido que no estaban protegidas, hubiesen actuado de manera distinta", ha sentenciado Risto Mejide en el programa de Cuatro.