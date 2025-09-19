Risto Mejide dice lo que realmente piensa de Gonzalo Miró en 'Directo al grano': "Cambia de canal"

El tándem habitual de 'Todo es mentira' conformado por Risto Mejide y Marta Flich se ha disuelto en esta nueva temporada televisiva con la llegada de la presentadora a las tardes de La 1 de la mano de 'Directo al grano' su nuevo magacín con el que hace la competencia al espacio de Cuatro. Y el publicista no ha dudado en pronunciarse sobre cómo ha vivido el debut de su compañera en TVE, opinando también sobre el fichaje de Gonzalo Miró.

En una entrevista exclusiva con El Televisero, el rostro de Mediaset reflexionó sobre el premio que recibió en el FesTVal de Vitoria y cómo ha ido adaptando su sello de identidad con el paso de los años en televisión. "Yo no he dejado de ser crítico. Lo único que he cambiado es el tono. Creo que el tono es muy importante", confesó el presentador a nuestro medio.

Risto Mejide defiende a Gonzalo Miró y su trabajo en 'Directo al grano' tras las críticas por su ideología

A su vez, Risto Mejide no dudó en mojarse sobre la llegada de su antigua compañera de mesa a Televisión Española, que ha aterrizado por todo lo alto en las tardes de La 1 con su nuevo programa. "Para mí, la llegada de Marta para capitanear 'Directo al grano' ha sido genial. Yo a Marta le deseo lo mejor del mundo porque se lo merece", aseguró el publicista sobre la que fue su copresentadora durante casi 7 años.

Y el recibimiento del nuevo magacín capitaneado por Marta Flich ha sido más que positivo durante sus primeras semanas de vida, alcanzando un 11% de cuota de pantalla este jueves con 901.000 espectadores. A su vez, el conductor de 'Todo es mentira' ha querido pronunciarse sobre las numerosas críticas que la cadena pública ha recibido por fichar a Gonzalo Miró como copresentador, debido a su tendencia ideológica.

"Es que si demuestras una tendencia, porque la demuestras, si no la demuestras, porque eres un chaquetero… Que la gente haga su trabajo, que dejen a la gente trabajar en paz. La televisión es lo más democrático que existe, si no te gusta alguien, cambia de canal", ha sentenciado Risto Mejide, rompiendo una lanza a favor del compañero de Marta Flich.