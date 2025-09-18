Gonzalo Miró mira a cámara y lapida como nunca a Santiago Abascal en directo: "El odio tiene consecuencias"

Este jueves, 'Directo al grano', el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró para la sobremesa de La 1 ha analizado el caso del marroquí que fue acusado falsamente por haber quemado a una chica a la que solo intentó ayudarla. Algo que ha llevado al presentador a contestar alto y claro a Santiago Abascal y Vox.

"Se está creando un clima y esto es importantísimo contarlo. Un joven ha sido puesto en libertad tras dos meses en prisión, había sido acusado falsamente de haber quemado a una menor pese a que la víctima decía que fue in error y él solo intentaba ayudarla", empezaba explicando Marta Flich. A lo que Gonzalo Miró apostillaba que se trataba de un joven de origen magrebí de 20 años que había llegado en patera a Gran Canaria un mes y medio antes y que este hecho fue utilizado por la ultraderecha para pedir la deportación de todos los migrantes.

Tras este suceso, Santiago Abascal tachó de "salvaje" al joven magrebí. "Sánchez no ha tenido ni una sola palabra para las mujeres víctimas de violaciones de estas últimas semanas. Ni para la niña quemada viva por un salvaje llegado hace poco en patera. Él es el principal responsable de ese horror que se repite en todas las calles de España. Todos los días", escribió el líder de Vox.

➡ Los bulos de la derecha y el racismo a través del caso del joven acusado falsamente de haber quemado a una menor.



🔴Te lo contamos en #DirectoAlGrano18S, en La 1 y RTVE Play. pic.twitter.com/Z1NtCihIOa — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) September 18, 2025

Justo después, Gonzalo Miró no dudaba en mirar a la cámara para hacer un alegato contestando alto y claro a Abascal después de que tras la puesta en libertad del joven haya seguido atacándole y llamando "monstruos" a los migrantes. "Estas son las consecuencias de los discursos de odio y del calado que tienen", empezaba recalcando el presentador de 'Directo al grano'.

"Estamos hablando de un chaval de 20 años que se dedicó a ayudar a una chica a la que se le estaba quemando su casa, a ayudar. La ultraderecha no solo lo convirtió en sospechoso sino que directamente le condenó. Y esto es un discurso de odio, de odio al diferente, de odio al distinto, de odio al que no es como tú. Esto de no saber separar la migración y la delincuencia tiene consecuencias. ¿Ahora este chico que tendría que hacer? ¿Va a caer alguien, va a dimitir alguien?", sentenciaba Gonzalo.

"¿Y en próximas ocasiones que tiene que hacer, ayudar o no ayudar? Si ayuda y se convierte en culpable solo por el color de su piel, no se dejen llevar por el discurso de odio porque está calando", añadía Gonzalo Miró. "Y lo estábamos hablando en mesa, es que esto luego se viraliza y ya da igual la verdad porque aparte de que coincidía con la cacería de inmigrantes en Torre Pacheco, yo no sé si esto es un error administrativo o si por si acaso le dejamos en la cárcel", apostillaba Marta Flich.