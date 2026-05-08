Gonzalo Miró repara en un detalle no menor sobre lo que está pasando con el hantavirus en RTVE: "Hay una gran diferencia"

Este viernes, Marta Flich entrevistaba a Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, por la llegada del crucero MV Hondius con los contagiados de hantavirus el próximo domingo al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, y le preguntaba por el conflicto que ha habido entre el gobierno de Canarias y el ejecutivo central. Una entrevista que estaba llena de tensión entre la presentadora y el político y tras la cual, Gonzalo Miró llegaba a una conclusión muy clara.

Tras ver como durante toda la entrevista, Fernando Clavijo estaba a la defensiva y tratando de contradecir algunas de las afirmaciones de Marta Flich, la presentadora daba paso a sus tertulianos para que ofrecieran su visión sobre las palabras del presidente canario.

🗣️ Hablamos con Fernando Clavijo, presidente de Canarias.



➡️ “Tenemos que trabajar entre todos y arrimar el hombro”.



🎯 Accede a sus declaraciones completas en #DirectoAlGrano8M pic.twitter.com/25lQDnWNta — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) May 8, 2026

"A mí me ha sorprendido que no tuviera los pormenores técnicos el presidente", exponía Marta Flich al ver cómo ella tenía más datos que Clavijo sobre el protocolo a seguir. "Tiene razón, es que el gobierno no se los ha dado y así me lo ha confesado a mí el gobierno", le respondía Juanma Lamet a la presentadora antes de escuchar a otros compañeros y al propio Gonzalo Miró.

"Yo creo que en lo sanitario el Gobierno se está coordinando muy bien con Canarias ahora por fin y otra cosa es lo institucional donde creo que ha habido disfunciones de comunicación. Si tú quieres llevar un barco a Canarias y no se lo comunicas al presidente de Canarias has cometido un error político", terminaba diciendo Lamet.

Después, era Carlota Corredera la que no se cortaba al cuestionar a Fernando Clavijo. "Me parece llamativo que el presidente de Canarias, una potencia mundial en turismo, y que ha tenido la oportunidad de dar una lección de humanidad y de acogerse a la legalidad porque ha sucedido en aguas internacionales, en lugar de eso creo que si ha habido problemas institucionales que los denuncie pero me queda un poco de una pataleta de un político que quiere que le hagan casito", soltaba la colaboradora.

Tras ello, era Gonzalo Miró el que no se reprimía su reflexión. "Es que en resumen, sí ha habido una gran diferencia entre los dos gobiernos. Por un lado, el Gobierno central está dispuesto a asumir la responsabilidad de que ese barco venga a España y el Gobierno canario lo que no quiere es que ese barco toque Canarias", destacaba el copresentador.

"No, no, el Gobierno canario estaba jugando en clave meramente territorial", trataba de justificar Ángel Expósito. "Pero si lo ha dicho Clavijo, ha dicho que quiere que se vaya a Holanda. Le preocupa mucho los cuatro días que va de Cabo Verde a Canarias pero no le preocupa ahora la trayectoria hasta Países Bajos, es raro", añadía Gonzalo Miró.