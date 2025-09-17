Marta Flich y Gonzalo Miró sentencian lo que muchos piensan de Ayuso tras cruzar todos los límites

Isabel Díaz Ayuso sigue cruzando todas las líneas rojas con sus incendiarias declaraciones hasta el punto de llegar a decir que lo que estamos viviendo no se ve desde la época de la preguerra civil. Algo que ha provocado el estallido de Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' y también la indignación de Marta Flich y Gonzalo Miró.

"Ofensiva total del PP contra el gobierno de Pedro Sánchez, era difícil superar los niveles de crispación de estos días pero Isabel Díaz Ayuso lo ha conseguido. Acaba de decir que no se veía algo así desde el ambiente pre guerra civilista", exponía Marta Flich dando paso al vídeo con las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En ellas, se oye decir a Díaz Ayuso que "esto es suicida para la nación entera y desde el ambiente pre guerra civilista no se veía en España algo así". "Pedro Sánchez y Patxi López utilizan la kale borroka para mantenerse en el poder. El fin justifica los medios. Y sino plantéense por que siempre blanquean a Hamás y se reduce el problema de Oriente Próximo a lo que ha ocurrido los últimos meses cuando es un drama de siglos", aseguraba la política del PP.

"La presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido quitarle a todos sus rivales políticos las pegatinas, adelantándolos claramente por la derecha, atacando a Pedro Sánchez y todos sus ministros", exponía por su parte Gonzalo Miró conectando con un reportero de 'Directo al grano' que se encontraba en Alcalá de Henares donde Ayuso profería estas palabras.

"Un mitin", soltaba Gonzalo Miró al escuchar por boca de su reportero que Díaz Ayuso solo se había dedicado a insultar al gobierno sin entrar a responder a la prensa. "Sí, pre guerra civil, acusa al gobierno de usar la kale borroka, ¿esto es un punto de partida para el nuevo PP? ¿Es un aviso a Feijóo?", cuestionaba Marta Flich dirigiéndose a Ernesto Ekaizer, quien defendía que todo esto es solo el comienzo hasta que caiga el gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, Ana Samboal defendía que "la oposición critique la acción de gobierno y que aspire a gobernar es el trabajo". "Pero el lenguaje importa o no Ana", le cuestionaba Gonzalo Miró. "Claro que importa y a mí me parece que el lenguaje está subiendo de temperatura por ambas parte", le respondía ella. "Hombre no es muy comparable", le replicaba el copresentador.

Marta Flich, clara sobre las palabras de Ayuso: "Es muy peligroso"

Marta Flich, Gonzalo Miró y Anna Grau en 'Directo al grano'

A lo que Marta Nebot defendía que el lenguaje no era el mismo por ambas partes y que todo esto empezó en julio de 2023 con el PP diciendo que era un gobierno ilegítimo. "Llevan pidiendo desde el día 1 que este gobierno cayera, se ha pedido la dimisión del Presidente más de ocho veces", defendía la colaboradora. "¿Y no lo puede pedir?", se cuestionaba Ana Samboal. "Si, pero cuando es sistemático y a cualquier cosa como ahora que estamos ante un caso de humanidad en el que está involucrado Naciones Unidas y hasta la Unión Europea, pues el PP se está quedando muy atrás", añadía Nebot.

Después era Marta Flich la que se atrevía a verbalizar su opinión. "Es que hay un incremento de la crispación y un acelerón del lenguaje beligerante que bajo mi punto de vista es muy peligroso", aseveraba la presentadora. "Probablemente de todo lo que se dice pedir la dimisión de alguien no sea lo peor. Todas las referencias bélicas que hace la Presidenta de la Comunidad de Madrid son un clásico. En las últimas 48 horas ha hecho referencia a Sarajevo comparándolo con Madrid o decir que en la capital, que se supone que ella preside, bueno que ella preside, aunque solo lo haga para algunos se persigue a los judíos", sentenciaba Gonzalo Miró.

Y finalmente, tras recopilar lo que dijo Ayuso sobre que se está persiguiendo a los judíos como ha salido en muchos medios. "Como ha salido en tantos medios, en Madrid se persigue a judíos dice Ekaizer", replicaba Marta Flich antes de que su colaborador, que tiene una formación judía, dejara claro que en España no hay antisemitismo por definición aunque haya gente que lo sea.