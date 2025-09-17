Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora

Javier Ruiz, el rey de las audiencias en las mañanas de TVE, se ha llevado las manos a la cabeza por las líneas rojas que ha cruzado Isabel Díaz Ayuso en un discurso en Alcalá de Henares (Madrid). Desatada, ha acusado al Gobierno de terrorismo, de querer atentar contra los intereses de Madrid, de llamar a la kale borroka y de arengar un boicot revolucionario contra las fuerzas del orden. Además, la política popular ha llegado a afirmar que estamos en un ambiente preguerra civilista y que "Pedro Sánchez y Patxi López utilizan la kale borroka para mantenerse en el poder".

Ante semejantes manifestaciones, el comunicador de TVE ha clamado al cielo con una réplica demoledora: "Es tremendo lo que estamos escuchando. Es tremendo lo que está diciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid que acaba de acusar al Gobierno de terrorismo, de kale borroka, de revolución contra la policía y de boicot revolucionario. Es durísimo, es tremendo". "Insisto: estamos cruzando muchas líneas rojas en la política", ha sentenciado.

🔵 Ayuso acusa al Gobierno de terrorismo



La presidenta madrileña, desatada: "Pedro Sánchez y Patxi López utilizan la kale borroka para mantenerse en el poder"#Mañaneros17Shttps://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/r3TVklqTib — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 17, 2025

"Por mucho que Feijóo se coloque a la derecha, Ayuso está siempre dos o tres pasos más allá. Lo que acabamos de escuchar es que estamos en preguerra civil y que estamos en el totalitarismo. Insisto, ante lo que estamos escuchando, yo digo que se cruza muchas, muchas líneas", ha reiterado Javier Ruiz.

"Lo que estamos escuchando es una serie de... hum... en fin... de adjetivos demasiado gruesos. ¿Estamos en preguerra civil en España? Es que el nivel de Ayuso ha sido subiendo. Empezó siendo un delito, después kale borroka, después ETA, luego Sarajevo y ahora estamos en la preguerra civil española. ¿Pero, de verdad, qué está pasando en la política? ¿Qué está pasando en Ayuso?", se ha preguntado Javier Ruiz absolutamente indignado.

Javier Ruiz: "¿Está Ayuso disputando la posición a Vox o a Feijóo, que está virando más hacia la derecha?"

"Cuidado porque, insisto, socialmente esto envenena, esto perjudica a todos. ¿De verdad estamos en preguerra civil? ¿De verdad es algo que tiene la más mínima semblanza con el ambiente que hay en la calle en España? Dice que se está blanqueando a Hamas, que estamos en un boicot revolucionario contra la policía y dice que estamos en preguerra civil. ¿Este es el tono de la política? ¿De verdad hemos llegado a esto?", ha continuado denunciando Javier Ruiz.

Para acabar su incontestable réplica, ha lazando la pregunta del millón: "¿Está Isabel Díaz Ayuso disputando la posición a Vox o a Feijóo, que está virando más hacia la derecha? ¿A quién está disputando con este discurso y, sobre todo, qué efecto va a tener esto en la calle? Lo que estamos escuchando es de un calibre no visto hasta ahora", ha advertido seriamente.