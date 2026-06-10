10 presentadores que podrían ser los elegidos para 'El Rosco' de Telecinco tras arrebatarlo a 'Pasapalabra'

Estos días asistimos a algo completamente insólito en la televisión en España. El pasado jueves, 'Pasapalabra' se despidió del célebre Rosco, que ha acompañado al concurso durante 26 años tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe a Atresmedia seguir ofreciendo la que ha sido su prueba estrella. Sin embargo, El Rosco seguirá en nuestras vidas, pues Telecinco prepara un nuevo concurso que incluirá ese juego como parte principal y final del programa.

Mientras, seguimos a la espera de nuevas noticias sobre este nuevo formato que estrenará Telecinco, Antena 3 ha dado la campanada al sustituir El Rosco por "AlaZ", una nueva prueba final que se asemeja al popular juego de "El ahorcado" y que es, en parte, una evolución con algunas mejoras y otras desventajas. Se trata además de la adaptación de un concurso original de Suiza llamado 'DallAZetA'.

Una nueva prueba final que en su primer día ha convencido a la audiencia y que ha llevado a 'Pasapalabra' a obtener su mejor resultado de audiencia desde febrero con un 21,9% y 1,6 millones de espectadores, y disparándose en el tramo de la prueba sustituta de El Rosco, alcanzando un espectacular 26,1% y más de dos millones.

Por su parte, Telecinco sigue sin haber movido ficha y sin haber aportado ningún detalle del nuevo formato que incluirá El Rosco. Una de las principales claves es cuál será el título del concurso, una vez que parece imposible que pueda llamarse únicamente 'El Rosco' al pertenecer la marca a Atresmedia e ITV Studios. Pero, sin duda, la gran incógnita está en saber quién será el presentador o presentadora de este nuevo programa.

Por ahora, no hay tampoco ninguna pista sobre quién será el rostro elegido por Mediaset para ponerse al frente de la que, sin duda, será una de sus grandes apuestas para los próximos meses. Una posibilidad es ir sobre seguro y elegir a uno de los rostros que forman parte de la cadena actualmente como podría ser el caso de Juanra Boent o Ion Aramendi.

Pero también cabe la posibilidad de cerrar algún fichaje externo como hizo precisamente con el presentador de '¡Allá tú!'. Por ello, en El Televisero proponemos una quiniela con diez candidatos que podrían encargarse de conducir este nuevo concurso que está llamado a ser la gran salvación de Telecinco, ante el nuevo 'Pasapalabra' en Antena 3 sin El Rosco, y cuya prueba final aprobó con nota tras estrenarse con gran éxito el pasado viernes, a la espera de ver cómo evoluciona en las próximas jornadas.

Juanra Bonet

Juanra Bonet en '¡Allá tú!'

Es sin duda uno de los últimos grandes fichajes de Telecinco y todo un especialista en concursos. El único hándicap es que se ha hecho un hueco en '¡Allá tú!', que debería mantenerse en la programación de la cadena haciendo tándem con El Rosco. Pero en caso de que Mediaset opte por dar relevo al concurso de las cajas por este nuevo formato con la prueba estrella de 'Pasapalabra', él sería el mejor candidato.

Ion Aramendi

Ion Aramendi en 'Reacción en cadena'.

Otro de los candidatos ideales de todos los rostros que forman parte de la cantera de estrellas de Mediaset es Ion Aramendi. El presentador demostró ser todo un todoterreno para los concursos tanto en TVE cuando se puso al frente de 'El cazador' como en Telecinco donde condujo con éxito 'Reacción en cadena'. Este verano regresará a las tardes de la cadena con 'El verano se mueve' pero donde mejor encaja es en el entretenimiento como ha demostrado también en 'GH' y en 'Supervivientes'.

Christian Gálvez

Christian Gálvez en 'Pasapalabra'

Una de las opciones más plausibles a día de hoy es que Mediaset no quiera arriesgar con la llegada de 'El Rosco' y apueste por el que fue el presentador que lideró durante 13 años en la etapa en la que la cadena emitió 'Pasapalabra'. Así, la elección de Christian Gálvez sería apostar sobre seguro porque demostró ser el presentador perfecto para este tipo de formatos. No obstante, su imagen actual y su programa diario en Telemadrid podrían complicar que fuera el elegido.

Silvia Jato

Silvia Jato

Pero si hablamos de nostalgia y de los orígenes, la primera que presentó 'Pasapalabra' en España fue Silvia Jato. Con su elección se podría cerrar un círculo y que fuera ella quién se encargara de conducir este nuevo concurso con El Rosco enfrentándose al que fue su programa en los inicios del mismo en Antena 3. Además son muchos los que se acuerdan de la gallega como presentadora del concurso y su fichaje sería un golpe de efecto llamativo.

Luján Argüelles

Luján Argüelles en 'El rival más débil'.

Otra de las candidatas perfectas para un concurso como 'El Rosco' y que ya forma parte de la familia de Mediaset es Luján Argüelles. La asturiana condujo 'Password' con gran éxito en las tardes de Cuatro y a lo largo de su trayectoria ha presentado otros concursos como 'El rival más débil'. Con su elección además Telecinco daría un golpe encima de la mesa al ser el único concurso diario con una presentadora.

Raquel Sánchez Silva

Raquel Sánchez Silva

Y si hablamos de presentadoras, otra que acaba de incorporarse a la familia de Mediaset como presentadora del reality 'The honesty box' es Raquel Sánchez Silva. La extremeña también tiene gran experiencia al frente del género de los concursos pues condujo 'El cubo' en Cuatro en el año 2012.

César Muñoz

César Muñoz, presentador en Telecinco

César Muñoz es una de esas caras nuevas con las que cuenta Mediaset y que están poco explotadas. Hasta ahora, el extremeño solo ha sido una cara secundaria de programas como 'Así es la vida', 'Fiesta de verano' o 'El tiempo justo'. Pero con su elección se podría buscar darle la oportunidad a un nuevo rostro como pasó en su día con el propio Christian Gálvez o incluso Roberto Leal, que también empezó desde abajo como él como reportero. De hecho, el extremeño coincidió con el presentador de 'Pasapalabra' cuando fue reportero de 'España Directo' en TVE.

Rodrigo Vázquez

Rodrigo Vázquez en 'El Cazador'

La llegada de 'El Rosco' a Telecinco también sería ideal para hacer algún fichaje de relumbrón. Y sin duda, una de las grandes opciones sería que la cadena de Mediaset repitiera la estrategia que ya llevó a cabo con Ion Aramendi y robarle a TVE a uno de los rostros que está ligado al género de los concursos actualmente como es Rodrigo Vázquez. El gallego, que fue precisamente el sustituto del vasco en 'El cazador' conduce a día de hoy la versión de fin de semana de 'Saber y ganar' y también presenta 'Atrápame se podes' en TVG.

Ana Milán

Ana Milán

Otra de las opciones que tiene Mediaset dentro de su familia de presentadores podría ser Ana Milán. La actriz y presentadora tiene pendiente el estreno de 'Asuntos propios' este verano en el prime time de Telecinco después de haber conducido 'Ex. La vida después' en Cuatro. Pero la alicantina también tiene experiencia al frente de los concursos pues cabe recordar que tomó el relevo de Luján Argüelles en 'Password'.

Raúl Gómez

Raúl Gómez

También si nos detenemos en rostros que han pertenecido o que cuentan con trabajos por estrenar dentro de Mediaset nos encontramos a Raúl Gómez. El presentador tiene pendiente el lanzamiento de 'Super Gómez. El hombre maratón' en Cuatro. Y tiene gran experiencia en el género de los concursos pues a lo largo de su carrera ha sido la cara visible de algunos formatos como 'Negocia como puedas' en Cuatro y 'Te ha tocado' y 'Todos contra 1' en TVE.