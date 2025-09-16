Javier Ruiz, intratable, se dispara en TVE a máximos de audiencia ante Griso y Ana Rosa, que repite como última opción

'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González no da tregua en La 1 de TVE y, después de cosechar su semana más imbatible, este lunes, 15 de septiembre, registraba un récord con su segundo mejor dato de la historia. El crecimiento del formato producido por La Cometa TV es imparable.

El programa se disparó a un espectacular 16,8% de cuota de pantalla, siendo además su mejor registro en lo que llevamos de temporada televisiva; y congregó más de medio millón de telespectadores de media. Se colocó más de un 30% por encima de la media del canal en la jornada (12,7%).

SEGUNDO MEJOR DATO HISTÓRICO de #Mañaneros360 con un 16.8% de share y una media de 526.000 espectadores en @la1_tve



🟡 LÍDER DE SU FRANJA



🟡 Más de 2.2 millones de espectadores únicos



🟡 +31.6% por encima de la media del canal#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/mxOULimZ8j — Dos30' (@Dos30TV) September 16, 2025

Así, 'Mañaneros 360' fortalece su liderazgo, cada vez más dominante e inexpugnable, en la franja matinal. Franja (de 07:00 a 14:00 horas) en la que La 1 promedió ayer un formidable 17,5% de share frente al 13,4% de Antena 3 y el 11,6% de Telecinco.

En ese enorme resultado no sólo repercutió el magacín conducido por Javier Ruiz y Adela González, sino también 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo, que rozó -atención- el 20% con un impresionante 19,6% de share. Se elevó a un 21,7% con la suma del rendimiento que obtuvo en el Canal 24 horas (2,2%).

➡️ @LaHoraTVE LIDERA en la mañana de @la1_tve con un 19.6% de share y una media de 372.000 espectadores



➡️ Más de 1.4 millones de espectadores únicos



➡️ Suma un 2.2% en el Canal 24 Horas#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/IcdM5HPf7Z — Dos30' (@Dos30TV) September 16, 2025

Este tándem de oro que ha consolidado TVE dejó sin opciones a sus competidores directos: 'Espejo Publico' con Susanna Griso registró un 13% en Antena 3; mientras que 'La mirada crítica' de Ana Terradillos y 'El programa de Ana Rosa' anotaron un 10,1% y un 12,4% respectivamente en Telecinco.

Como ven, la brecha entre las mañanas de La 1 y las de Antena 3 y Telecinco se agranda. Especialmente en el caso de la cadena de Mediaset, que volvió a ser última opción. El cambio de ciclo es un hecho.