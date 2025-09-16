Javier Ruiz, intratable, se dispara en TVE a máximos de audiencia ante Griso y Ana Rosa, que repite como última opción

'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González no da tregua en La 1 de TVE y, después de cosechar su semana más imbatible, este lunes, 15 de septiembre, registraba un récord con su segundo mejor dato de la historia. El crecimiento del formato producido por La Cometa TV es imparable.
El programa se disparó a un espectacular 16,8% de cuota de pantalla, siendo además su mejor registro en lo que llevamos de temporada televisiva; y congregó más de medio millón de telespectadores de media. Se colocó más de un 30% por encima de la media del canal en la jornada (12,7%).
Así, 'Mañaneros 360' fortalece su liderazgo, cada vez más dominante e inexpugnable, en la franja matinal. Franja (de 07:00 a 14:00 horas) en la que La 1 promedió ayer un formidable 17,5% de share frente al 13,4% de Antena 3 y el 11,6% de Telecinco.
En ese enorme resultado no sólo repercutió el magacín conducido por Javier Ruiz y Adela González, sino también 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo, que rozó -atención- el 20% con un impresionante 19,6% de share. Se elevó a un 21,7% con la suma del rendimiento que obtuvo en el Canal 24 horas (2,2%).
Este tándem de oro que ha consolidado TVE dejó sin opciones a sus competidores directos: 'Espejo Publico' con Susanna Griso registró un 13% en Antena 3; mientras que 'La mirada crítica' de Ana Terradillos y 'El programa de Ana Rosa' anotaron un 10,1% y un 12,4% respectivamente en Telecinco.
Como ven, la brecha entre las mañanas de La 1 y las de Antena 3 y Telecinco se agranda. Especialmente en el caso de la cadena de Mediaset, que volvió a ser última opción. El cambio de ciclo es un hecho.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.