Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz cierran su semana más imbatible en TVE y Ana Rosa cae a la última opción

El cambio de ciclo en las mañanas está clarísimo y, sin duda, la mayor damnificada es Ana Rosa Quintana con 'El programa de AR'. Uno de los grandes bastiones de Telecinco históricamente ha dejado de serlo (en ello mucho tiene que ver el estado crítico de la cadena) y, ahora, 'los reyes' de la franja matinal son otros: Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz. Por otro lado, Susanna Griso, también ha mermado algo su rendimiento. Aunque, en su caso, es menos notorio porque siempre ha sido 'la segundona'. Ahora, hay días que ni tampoco eso.

En esta primera semana de competencia de todos los magacines matutinos, los resultados de audiencia han sido muy concluyentes. El lunes regresó 'El programa de Ana Rosa' con el peor arranque histórico (10,9%). Un dato inusual para el formato. Fue, de hecho, última opción entre todas las ofertas de la mañana.

Eso sí, presentó una pequeña mejoría el martes con un 11,9% y el miércoles con un 12,9% de share. Sin embargo, esa tendencia positiva se revertía el jueves (11,9%) y, sobre todo, este viernes, cerrando la semana con la peor cifra (10,8%). Casualmente, solo casualmente, esas métricas más bajas corresponden a los días en los que Ana Rosa Quintana ha entrevistado a líderes del PP: el lunes a Feijóo y ayer a Almeida.

En conclusión, la semana 1 del nuevo curso no ha sido satisfactoria y ese 'efecto Ana Rosa' no se ha percibido porque los datos son similares a los que ha podido cosechar 'Vamos a ver'. En la otra cara de la moneda, Silvia Intxaurrondo con 'La hora de La 1' y Javier Ruiz con 'Mañaneros 360'. Ambos formatos, en su mejor momento, han consolidado un liderazgo en las mañanas de TVE y parecen colocarse en una posición imbatible.

El lunes, Intxaurrondo obtuvo un 16,8% y Javier Ruiz un 13,1%; el martes escalaron a un 18,5% y un 14,2%; el miércoles 'La Hora de La 1' registró un 16,2% y 'Mañaneros 360' anotó el 2º mejor share del año con un 15,9%; el jueves 16,7% y 15% respectivamente; y este viernes un 17,7% y un 15,3%. En definitiva, un colofón inmejorable para la semana más competitiva de 'Mañaneros'.

Entretanto, la segunda opción fue 'Aruseros' en La Sexta con un 14,6%, le siguió 'Espejo Público' con Susanna Griso (12,5%) y, por último, como apuntábamos, 'El programa de Ana Rosa' con un 10,8% en Telecinco. De nuevo, una cuota inusitadamente exigua.

Con todo, este viernes, La 1 de TVE reforzó su dominio en la franja matinal, la que comprende de 07:00 a 14:00 horas, con un sólido 16% de cuota de pantalla. Por detrás, Antena 3 con un 13,2%, La Sexta con un 11,1% y Telecinco, en cuarta posición, con un 10,6%. Así, queda de relieve que la mayor brecha se está produciendo entre La 1 y el canal principal de Mediaset con esos más de 5 puntos de distancia. Habrá que seguir la evolución.