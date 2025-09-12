EXCLUSIVA | Silvia Intxaurrondo da una atronadora réplica a Mariló Montero: "Molesta que seamos líderes en TVE"

La resaca de la visita de Mariló Montero a 'La Revuelta' de Broncano no cesa. La actual concursante de 'Masterchef Celebrity' denunció lo que considera una clara polarización ideológica en la cadena pública. Durante el programa, criticó que la parrilla de TVE esté dominada por presentadores con una ideología de izquierdas, sugirió que existe un “encargo” político para construir una televisión pública unidireccional y defendió la tauromaquia como parte de la cultura española en el contexto de estas tensiones.

Una de las acusaciones más destacadas de Mariló Montero fue hacia Silvia Intxaurrondo. La que fuera presentadora de 'La Mañana' hace unos años, sugirió que Silvia Intxaurrondo ejerce su función pública con vehemencia selectiva, favoreciendo ciertos discursos ideológicos mientras da menor espacio a otros, lo que para ella evidencia una falta de imparcialidad en los medios públicos. Sus palabras fueron interpretadas como una indirecta directa hacia el modo en que la periodista conduce el informativo matinal de la cadena.

La reacción, como no podía ser de otra manera, no se hizo esperar. No solo David Broncano articuló durante la visita un discurso en su contra que muchos aplaudieron, tanto fuera como dentro de las esferas políticas y de la comunicación, expresando que su ideología progresista y de izquierdas no afecta en absoluto al contenido que se hace en el programa, sino que distintos programas de La 1 y varias figuras públicas, como Cintora, Pepa Bueno, Antonio Naranjo o Susanna Griso, han tratado el tema, en lo que se ha convertido ya en el debate de la semana.

Uno de los más contundentes en este sentido ha sido Javier Ruiz, quien quiso hablar del tema en su programa 'Mañaneros 360', donde irónicamente, comparó los índices de audiencia que cosechaba Mariló Montero con 'La Mañana' que presentaba ella en La 1, con los actuales datos de audiencia que marca 'La Hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo, poniendo en duda el argumento de la “mordaza” en TVE.

Todo ello ha provocado la necesidad de saber realmente la opinión de Silvia Intxaurrondo al respecto, quien ha sido una de las invitadas en la presentación de temporada de RTVE, a la que El Televisero asistió y pudo hablar en exclusiva con la presentadora estrella de La 1. ¿Cómo vivió la visita de Mariló Montero a 'La Revuelta'? ¿Está de acuerdo con Javier Ruiz en que hay una clara diferencia entre los datos de audiencia que cosechaba Mariló y los que hace ella? Nos responde a todo, a continuación.

Silvia, ¿cómo estás?

Pues muy bien, encantada de compartir este día con vosotros porque ya sabes que cuando presentamos la nueva temporada es como una puesta de largo y nos encanta compartirlo con los compañeros.

Has empezado la temporada por todo lo alto. Nunca mejor dicho, porque los datos que estás haciendo son altos

Sí, la verdad es que estoy feliz, muy agradecida. Los espectadores están depositando en nosotros una enorme confianza y estamos muy agradecidos y con muchísimas ganas de conquistar a muchos más miles de espectadores.

Me replanteo que si no tuviera tanto éxito el programa, ¿tendrías las mismas críticas o no?

Pues mira, la reflexión que haces yo creo que es la más acertada. Cuando un programa está sumido en la irrelevancia nunca es criticable. Cuando un programa desde la televisión pública se convierte en líder de audiencia, arrasa a la competencia, de repente se convierte en un programa molesto, escorado ideológicamente, cuando era irrelevante era un programa que la competencia toleraba. Y ahora que no lo somos porque somos líderes, escocemos. No puedo ponerle cura yo.

Una de de las críticas de Mariló Montero en su visita a 'La Revuelta' es que todos los programas de Televisión Española están influidos por el sanchismo. ¿Tú cómo te tomas también este tipo de argumentos?

Pues mira, si el sanchismo fuese la clave del liderazgo de audiencia, nuestros competidores serían todos sanchistas. Pero es que no lo es. Entonces, lo que están organizando, simplemente para que todos nos ubiquemos, es una campaña para desprestigiarnos porque, insisto, lo que molesta es que seamos líderes, pero no que seamos líderes no de cualquier manera, como han sido otros, sino que seamos líderes ofreciendo contenido e información de calidad. Pueden inventarse las campañas que quieran, solo nos motivan a generar más liderazgo.

¿Qué te pareció a ti esta visita? Porque ayer Javier Ruiz hacía como un chascarrillo sobre Broncano, al decir que "nos está haciendo la competencia desleal en política". ¿Cómo viviste tú también este debate?

Broncano acaba de ver que lo de la política es un filón y ha dicho: "Lo voy a tratar yo también para subir audiencia".

Bueno, pero lo sacó Mariló.

Sí, pero Broncano está viendo el filón. Ya lo estoy viendo yo. Lo que tiene que hacer es venir a que le entrevistemos en 'La Hora de La 1'. Ahí está. Ahí lanzo el guante. Broncano que venga, que a él no le importa madrugar un poquitito y para nosotros trasnochar levantándonos a las tres de la madrugada es mucho más duro, entonces, un día que esté relajado, que venga y que charle con nosotros. Si quiere tocar política que se anime.

Javier Ruiz también hizo otro chascarrillo. Dijo que mientras Mariló hacía un 7% de audiencia en su momento, tú estás haciendo ahora un 20%.

Bueno, si es que Javier Ruiz dijo lo evidente. Eso no es meterse en ninguna guerra. Él dijo que Mariló Montero hacía un 7% y Silvia hace un 20%. Pues no hay nada más que decir. Por eso digo que lo que están organizando es una campaña interesada para quitarnos el brillo que nos están dando los espectadores. Y eso no nos lo pueden quitar, porque eso no es nuestro, eso es la confianza de los espectadores. Nosotros sí la tenemos. Así que vamos a seguir en esta misma línea, que ya vemos que es la correcta.

¿Cómo ves a Telemadrid en este sentido?

Pues mira, al hilo de lo que decía Mariló Montero, que vino a TVE y fue libre de decir lo que quiera, me gustaría que esto sucediese en todas las televisiones públicas de este país y que ella misma, cualquier otra persona o cualquier periodista de las televisiones públicas pudiese hacer exactamente lo mismo en todas las televisiones públicas de este país.