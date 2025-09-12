Mariló Montero habla a golpe de comunicado de lo sucedido con Broncano en 'La Revuelta' y revela algo que no se vio

'La Revuelta' ha estrenado su segunda temporada en TVE pisando fuerte. No solo ha conseguido plantar cara a 'El Hormiguero' de Pablo Motos, sino que, además, la visita de Mariló Montero el pasado martes ya forma parte de la historia del programa debido al cara a cara que protagonizó con su presentador, David Broncano.

Aunque el motivo de su visita era promocionar la nueva edición de 'MasterChef Celebrity', en la que ella participa, presentador e invitada acabaron teniendo una conversación, un tanto tensa pero muy interesante, sobre política, cultura y toros. Incluso el público presente en el patio de butacas llegó a intervenir abucheándola en numerosas ocasiones.

Este rifirrafe no tardó en hacerse viral en redes sociales. Es por ello que, dos días después, Mariló Montero ha querido lanzar un comunicado a través de su perfil de Instagram en el que ha hecho una reflexión al respecto, mostrándose muy agradecida al equipo del programa por invitarla. "Gracias, David Broncano, y a todo el equipo de 'La Revuelta' por invitarme a vuestra casa, donde disfruté personalmente de vuestro ingenio", comienza diciendo.

Junto al texto, adjunta una batería de fotos de su visita. En la primera se puede ver el abrazo que se dieron Mariló y Broncano antes y después de la entrevista. "Lo resumo en ese abrazo que nos dimos al inicio y al final del encuentro. Entre esos dos gestos de afecto surgió, de manera espontánea, una conversación improvisada que resultó tan interesante que merece ser continuada", asegura la concursante de 'MasterChef Celebrity'.

Mariló Montero saca el tema de los toros. #LaRevuelta pic.twitter.com/LUKyT3gntr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2025

Mariló Montero desvela el curioso regalo que le hizo Broncano y que no se mostró

Mariló Montero pone en valor el "respeto" con el que hablaron de los distintos temas que salieron a colación, pese a pensar de manera diferente. "Fue un diálogo entre dos personas educadas que acabaron de conocerse y que, aun partiendo de ideologías distintas, demostraron que lo que nos une es más fuerte: la tolerancia, el respeto y la curiosidad sincera por comprender al otro. Esa curiosidad abierta-lejos de las etiquetas y los bandos- es la que enriquece, mientras que reducir cada voz a un bloque ideológico empobrece el debate público", prosigue.

"En tiempos de polarización y extremismos que ponen en riesgo nuestra convivencia, conviene recordar el valor de ese abrazo, un gesto sencillo que demuestra que se puede discrepar mucho y, aun así, mantener la cordialidad. Todos somos necesarios", deja claro la presentadora, antes de lanzar un mensaje a la audiencia: "Todos debemos ser tolerantes, respetuosos y libres. Solo así podremos fortalecer la democracia y devolverle la riqueza de un diálogo auténtico, capaz de sumar en lugar de dividir".

Para terminar, Mariló Montero desvela el regalo que le hizo Broncano y que no se emitió por televisión. Se trata de una lata que "contiene aire de Estrella, Navarra, mi ciudad". "Cuanta la leyenda que los de Estrella podemos ver el aire. Por eso mismo somos más listos que el aire y con ingenio empezamos a envasarlo", finaliza.